Balance mensual: ¿Qué nos dejó mayo en los mercados?

Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL, analiza cómo le fue a las principales herramientas de inversión durante el mes que termina

Después de lo que fue un abril muy negativo en los mercados, el ritmo de las caídas se redujo considerablemente en mayo, y, de hecho, dos de los selectivos incluso terminaron el mes en verde.

El peor de los tres índices de Wall Street volvió a ser el tecnológico, Nasdaq 100, que registró una baja de 1,65%. En abril, este índice se desplomó más de un 13% en lo que fue su peor desempeño desde la crisis financiera de 2008. Por lo tanto, podemos considerar que podría estar desacelerando su impulso bajista, que ya lleva más de un 23% en dólares desde que empezó el año.

En el caso de los otros dos selectivos relevantes de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 y el Industrial Dow Jones, cerraron mayo manteniéndose prácticamente estables, con una tímida suba del 0,01 y 0,04% respectivamente.

Un dato que es más que positivo si se compara con las duras caídas del mes anterior, pero que sabe a poco si se tiene en cuenta que el rendimiento anual sigue siendo bajista.

¿Hasta cuándo seguirá la tendencia bajista?

Teniendo en cuenta el contexto actual, donde los principales índices estadounidenses tuvieron una gran corrección en lo que va del año, surgen ciertas preguntas sobre si esta caída puede representar un punto interesante de entrada.

Sin embargo, es en este punto donde debemos considerar diferentes aspectos que impactan en el mercado y generan que no sea tan sencillo identificar este presente como una oportunidad, al menos de corto plazo.

En primera instancia, debemos aclarar que estamos dentro de un mercado con una clara tendencia bajista, y para cualquier inversor que busque comenzar a tomar posiciones en algunos activos surge como primera consideración ser prudente.

Para las personas interesadas en comenzar a construir un portafolio de largo plazo en estos momentos, resulta esencial privilegiar acciones de compañías con sólidos fundamentales. Con esto último, no solamente consideramos que hayan informado resultados positivos durante los últimos trimestres, sino que tengan márgenes y flujos de caja positivos.

No obstante, desde el equipo de Research de IOL invertironline, entendemos que, mientras la inflación en los Estados Unidos no empiece a mostrar signos claros de desaceleración y que la Reserva Federal cuente con el margen de tomar una postura más laxa, situaciones que no contemplamos de corto plazo, la volatilidad continuará siendo protagonista en los mercados.

¿Cuáles fueron los mejores CEDEARs del mes?

Bajo este desafiante panorama para el mercado bursátil, hemos tenido algunos CEDEARs que se destacaron por sobre el resto durante mayo, por registrar un fuerte rebote luego de las caídas de abril. En primer lugar destacamos el caso de la fabricante de semiconductores, AMD, que cerró mayo con una suba del 21,6%.

En segundo lugar, se ubica el Banco Bradesco (BBD), con una apreciación del 19,1% que responde al rebote que experimentaron una gran cantidad de activos brasileños durante 2022, luego que del 2021 para el olvido en la renta variable de Brasil.

En tercer lugar, resalta el Cedear de la petrolera estadounidense, Exxon Mobil (XOM), que subió más de un 15% en mayo, explicado en parte por el imponente rally que tuvieron las empresas del sector energético durante 2022, beneficiadas principalmente de la disparada del precio del crudo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Merval subió 3,8% en dólares CCL y volvió a ganarle a los índices norteamericanos

A diferencia de lo que está aconteciendo en los mercados internacionales, las acciones del mercado local se vieron favorecidas en mayo y, para sorpresa de muchos, están teniendo un año mucho más sólido que los índices de Wall Street.

El índice Merval terminó mayo en las 92.288 unidades, lo que representa una suba de 4,57% medido en pesos argentinos, bastante similar es la situación si se mide al selectivo en dólares. Tomando la cotización del CCL, finalizó el quinto mes del año con una apreciación de 3,42% para concluir mayo en el nivel de los u$s440, dato que representa una suba de 5,0% desde que inició el 2022.

Si se analiza el rendimiento de los activos argentinos, las mejores empresas del mercado local durante este mes fueron Banco Macro (BMA) que registró una apreciación de 12,4% Pampa Energía (PAMP), con un alza de 11,8% y cierra el podio Sociedad Comercial del Plata (COME) con una suba de 10,1%.

¿Cómo le fue a los bonos?

En lo que respecta a la renta fija, a pesar de haber sido un mes menos movido en términos de los dólares financieros comparado a abril, igualmente fue un mal mes para estos activos, que subieron poco en su cotización respecto a la inflación esperada del mes.

Los bonos que tuvieron un mejor rendimiento en mayo fueron los de tasa variable, específicamente aquellos que ajustan con la tasa Badlar. El bono nacional TB23P con vencimiento en el 2023, que paga Badlar+5,25%, cobró intereses a principios de mes por alrededor de 11% por cada 100 de capital, destacándose, así como el bono con mejor rendimiento de mayo.

Con vistas a futuro, destacamos a los bonos Badlar por los aumentos que viene teniendo la tasa de interés a raíz de la inflación y el acuerdo.

*Por Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL