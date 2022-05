El cofundador de Ethereum apuesta todo en la expansión de la web3

La web3 cada vez es más utilizada para diferentes servicios y se expande a un ritmo agigantado mientras deja de ser solo para Blockchian

Galvin Wood sabe de qué habla cuando conversa sobre web3. Se trata del nada más ni nada menos que del creador de Polkadot.

En la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Wood habló sobre las aplicaciones de la Web3.

Además, mencionó sobre si el concepto global debe evolucionar más allá de su uso actual.

"No creo que la Web3 necesite evolucionar, realmente, desde sus orígenes demasiado todavía, pero quizás en el futuro lo haga", mencionó.

Galvin Wood, creador de Polkadot

La web3 según Wood

"El auge del término Web 3.0 es alentador porque significa que la gente está viendo que esta tecnología subyacente alimenta diferentes aplicaciones, las que no necesariamente esperaban", comentó.

Mientras que destacó que ya no se trata de Bitcoin, ya no se trata de cripto, ya no se trata de contratos inteligentes simplemente, ya no se trata de DeFi.

"Es como si empezáramos a entender que se trata de una amplia plataforma para construir nuevos tipos de servicios que la Web 2.0 no podría", explicó.

El creador de Polkadot vislumnbra un web3 diversa

Las fases de la web

Web 1.0: en sus inicios, ofrecía contenido estático y el usuario sólo podía visitar páginas, sin mayor interacción.

en sus inicios, ofrecía contenido estático y el usuario sólo podía visitar páginas, sin mayor interacción. Web 2.0 : también llamada "social", llegó en los 2000 con el auge de blogs, YouTube, Facebook, Twitter. Nace "el prosumidor": el usuario no sólo consume contenidos, también los crea.

: también llamada "social", llegó en los 2000 con el auge de blogs, YouTube, Facebook, Twitter. Nace "el prosumidor": el usuario no sólo consume contenidos, también los crea. Web 3.0: se basa en mayor disponibilidad de datos tanto de usuarios como de dispositivos (Internet de las cosas). Además, propone la descentralización de la red, gracias a los conceptos que incorporan blockchain y las criptomonedas.

La Web3: qué es

La Web3 es una tecnología que permite relacionarnos de otra manera. Implica un montón de posibilidades nuevas que aún son difíciles de predecir.

"Ya está revolucionando todo lo que tiene que ver con bienes digitales o registros digitales de bienes físicos y nuestras interacciones con ellos", adelanta a iProUP Santiago Echazú, cofundador de Paisanos.

¿Cuáles son las ventajas de la Web3?

Básicamente, el término Web3 hace referencia a una evolución de Internet tal como se la conoce hoy.

Una de las premisas es la mayor descentralización de las plataformas de redes sociales, en un modelo que brinde más autonomía y poder a los usuarios sobre los datos y contenido que comparten, volviendo a las bases que dieron origen a la Web1.

"Gran parte de la revolución de la Web3 viene por esta descentralización: no hay una entidad que controle datos y claves de personas, ofreciendo distintos niveles de privacidad y seguridad", describe Echazú.

En este sentido, el fundador de Paisanos detalla dos posibilidades que "empoderan" al internauta:

Sistemas abiertos en el que todas las transacciones son públicas, con auditoría de quien lo desee. Es ideal para brindar transparencia a una entidad que maneja fondos públicos, por ejemplo"

Un sistema más privado puede aumentar la confianza de usuarios, al no haber terceros espiando cada una de sus interacciones y luego vendiendo datos de sus hábitos de consumo.