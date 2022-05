Chile da sus primeros pasos para tener criptomoneda propia: este es su plan

El Banco Central de Chile da sus primeros pasos para el lanzamiento de una moneda digital propia, pero aún queda mucho camino por recorrer

El Banco Central de Chile (BCCh), publicó un nuevo informe sobre las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC), en el cual presenta una primera evaluación en relación a este tipo de activos.

El informe se titula "Emisión de una Moneda Digital de Banco Central en Chile", el cual fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Pagos Digitales de la entidad, liderado por el consejero Alberto Naudon.

Lanzamiento de una CBDC en Chile

El banco indicó que el posble lanzamiento se enmarca en la creciente digitalización de los pagos, está impulsada por los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos instrumentos en el mercado, por lo que este activo podría promover aún más la transformación digital y mitigar ciertos riesgos.

La criptomoneda "podría contribuir al desarrollo de un sistema de pagos más competitivo, innovador, integrado, inclusivo y resiliente".

Asimismo declara que su posible lanzamiento no desacrta el uso de otras monedas: "Es importante mencionar que la emisión de una MDBC no tiene como objetivo la eliminación o el reemplazo de los medios de pago tradicionales, en particular del efectivo, sino más bien proveer de un medio de pago complementario a los actuales. Satisfacer la demanda por efectivo de las personas es y seguirá siendo una tarea primordial del Banco, la que no se ve alterada por este proceso de exploración…".

Proyecto a futuro

Teniendo en cuenta que esto es apenas una primera aproximación, el Banco Central señaló que aún falta mucho más estudio para tomar una decisión tan trascendental como lanzar una CBDC.

Así Chile se transforma en otro de los países de la región estudiando un proyecto cripto propio

Al respecto se lee: "No obstante, el informe concluye que una decisión final al respecto requiere un análisis más profundo respecto de sus costos y beneficios, así como una comparación más acabada con otras alternativas de política que abordan los mismos desafíos".

De la misma manera hará un llamado para que reguladores, empresa y usuarios finales participen del proyecto.

También señalaron que el proceso toma tiempo y que aún no hay estándares internacionales para regular a estas monedas, indicó Diario Bitcoin.