Bombazo en el negocio del delivery: Glovo abandona Brasil, ¿va a hacer lo mismo en Argentina?

Desde la firma aseguran que abandonan el país por enfrentar "demasiada competencia" aunque no dieron demasiados detalles sobre la repentina salida

El mercado de las aplicaciones que brindan servicios de delivery es uno de los más resonantes y pujantes de los últimos años. La aparición de Rappi en Colombia y Glovo en España impulsó una nueva economía colaborativa que, al mismo tiempo, trajo aparejados transformaciones en distintas industrias.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Ambas empresas sufren constantes encontronazos con los aparatos legales de distintos países, a tal punto que deciden abandonar la batalla y pasar al siguiente mercado. Como ejemplo reciente de estos confictos no hay que irse muy lejos: Uber y Cabify se fueron de Barcelona luego de la aprobación de un decreto de ley que regula el sector de los Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) en Barcelona.

Ahora parece que Glovo se suma a esta retirada pero en territorio latinoamericano. La empresa española anunció que abandonará Brasil este domingo a partir de las 23:59. Según fuentes oficiales de la compañía, "el mercado brasileño es extremadamente competitivo". Cabe destacar que allí rivaliza con Uber Eats, Rappi y iFood, además de los sistemas más tradicionales.

"Después de 12 meses, percibimos que Brasil es un mercado extremadamente competitivo y que, para obtener el éxito que planeamos originalmente, necesitaríamos más inversión y tiempo para penetrar, liderar y alcanzar rentabilidad. Esta es la razón por la cual decidimos concentrarnos en los otros mercados de América Latina, donde hay demanda en el crecimiento de los servicios de Glovo y podemos obtener mejores resultados para nuestros socios, entregadores y compañía", detalló la compañía.

Sin embargo, explicó que los Glovers podrán acceder a los centros de atención de la empresa para paliar cualquier tipo de duda y que recibirán el pago por los trabajos adeudados.

Esta partida se da en el marco del primer cumpleaños de la plataforma en tierras cariocas ya que había comenzado a operar en Brasil en marzo de 2018. Los primeros barrios que contaron con la herramienta fueron São Paulo y Río de Janeiro, aunque se había expandido hasta Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Guarujá, Niterói, Praia Grande, Porto Alegre, Recife, Salvador y Santos.

"Queremos dar las gracias por colaborar con Glovo durante estos 12 meses. Sin ustedes nada de eso habría sido posible", concluye el comunicado de la empresa.

Desde iProUP nos comunicamos con la empresa para saber si este movimiento tendrá algún tipo de rélica en Argentina. Por ahora, desde la empresa no confirmaron ni desmintieron las consecuencias en la región.

¿Realmente abandona Brasil por la competencia o fueron por algún acechados por un litigio irremontable e inesperado?

Historia reciente semilla de duda

Hace tan solo un mes, Glovo había anunciado lanzar una nueva ronda de recaudación de fondos en este primer trimestre de 2019 para financiar su expansión en América Latina, que incluirá un segundo centro tecnológico en la región.

Bruno Raposo, responsable de las operaciones en Brasil, indicó en aquella instancia que ese país probablemente superaría a España en términos de envíos este año. En aquel momento, la startup buscaba expandir las 21 ciudades donde operaba a otras 50 ciudades para convertirlo en el mayor foco de negocios de América Latina.

"El uso de las entregas de comidas en América Latina es extenso en comparación a los países europeos donde opera Glovo", aseguró Raposo y agregó que "aquí ya tienen el hábito de ordenar productos farmacéuticos y comestibles para reparto"

Como dato a destacar, el ejecutivo sostuvo que el gobierno de Jair Bolsonaro estaba creando "un escenario positivo" para la inversión extranjera. Además, la firma empleaba unas 140 personas en el mercado brasileño, donde ya operaban varias aplicaciones de envíos.

Sin embargo, la competencia en el mercado de delivery online es realmente fuerte. Además de Glovo se encuentran Rappi, que ya opera en 13 ciudades, Instacart, que recaudó u$s 871 millones en su más reciente ronda de financiamiento, y Cornershop, que opera en Chile y México y que Walmart compró por u$s 225 millones.

Polémica en el origen

Glovo no solo tiene que hacer frente a conflictos laborales en Argentina o Brasil; en su país de origen también suma problemas.

La firma sufrió a fines de 2018 un duro revés por parte de la Inspección de Trabajo en Valencia, que determinó que 200 repartidores son falsos autónomos, por lo que deben ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, cuya alta comunicó de oficio.

La app confirmó en un comunicado su convencimiento de que la relación que le une a los repartidores, conocidos como glovers, se ajusta a la legalidad.

Según Glovo, esta certeza parte del hecho de que los repartidores tienen la "máxima libertad para decidir cuándo y cuánto quieren colaborar con la plataforma".

Al respecto, subrayó que la gran mayoría de los repartidores quieren mantener su libertad y la flexibilidad "para ser capaces de colaborar con la plataforma cuando ellos decidan, pudiendo desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello penalización alguna".

Los números parecen confirmarlo. Según Glovo, el 79% de los repartidores afirman estar satisfechos con la plataforma.

En el comunicado, la empresa aclaró que ya superó una inspección de trabajo que se inició en diciembre 2015 y finalizó en 2016, validando su modelo de negocio.

En dicha inspección se aportaron y revisaron contratos no sólo de Barcelona, sino de Valencia y Madrid. "Se analizó en detalle cómo opera la plataforma y, tras un análisis minucioso, se validó la forma de operar y colaborar con los repartidores".

En ese sentido, un juzgado de primera instancia en Madrid dictaminó recientemente que los repartidores no son falsos autónomos y reconoció la total independencia de los colaboradores de la plataforma.

La resolución de la Inspección de Trabajo de Valencia, emitida tras una denuncia hace meses de CC OO, es recurrible ante los tribunales, que hasta ahora han dado sentencias contradictorias sobre la naturaleza jurídica de estos trabajadores en los casos de Deliveroo y Glovo.

Flexibilización y Despidos: un problema recurrente

Recientemente, unos 450 trabajadores de PedidosYa se quedaron sin trabajo en Argentina por una decisión sorpresiva de la compañía de delivery. Sin embargo, a diferencia de Rappi y Glovo,sus empleados están en relación de dependencia, y no como trabajadores autónomos.

En el sector, señalan que era "algo que se veía venir", ya que era la "única que había hecho las cosas bien", en referencia a que tenía a los mensajeros contratados en relación de dependencia, mientras que sus dos rivales apelan a trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo.

Ante la consulta de iProUP, la firma asegura que las cesantías masivas fueron para "mejorar la calidad de su servicio", por lo que "realizó una reorganización en el equipo de su unidad de negocios especializada en servicios de logística: RepartosYa".

Las esquirlas del conflicto reeditan la discusión sobre la flexibilización laboral y los nuevos modelos de negocio que ofrece la tecnología. Sin dudas, se trata de un momento bisagra en cuanto al enfoque local de la "economía de las apps".

La mayoría de las compañías de delivery emplean a trabajadores autónomos que facturan por sus servicios y no pertenecen a la planta (modelo de Rappi y Glovo). Según las empresas, los ciclistas "tienen la libertad para trabajar cuando quieran, el tiempo que quieran". PedidosYa es la excepción.

Ante este panorama, trabajadores de estos servicios se presentaron en octubre ante la Secretaría de Trabajo para inscribir al primer sindicato de plataformas de la Argentina y de América: la Asociación de Personal de Plataformas (APP).

"Lo que está pasando es que está readecuando los contratos: los van a pasar de blanco a negro. Tenían en relación de dependencia a gran parte de los repartidores y los van a contratar como autónomos, que es mucho más barato", afirma a iProUP el abogado Juan Carlos Cerutti, quien sigue de cerca el tema y asesora a firmas y empleados del rubro gastronómico.

Por su parte, Matías Casoy, gerente general de Rappi Argentina, indica a iProUP, que la empresa "es una plataforma abierta que conecta a un usuario que quiere comprar, un comercio que quiere vender y un repartidor que quiere repartir. Son los repartidores los que eligen qué pedido tomar". Puntualiza, además, que la única rentabilidad que tiene Rappi es la comisión a los comercios.

En la misma direccíón, Matías Gath, country manager de Glovo afirma: "Somos una plataforma que contacta consumidores con comercios, a los que les cobramos una comisión por esa venta que les generamos". "Con los 'glovers' tenemos una relación usuario-plataforma. Son independientes, eligen si se conectan o no, si aceptan un pedido o no, si quieren trabajar un día de lluvia o no", completa.

La economía de las apps enfrenta un momento crucial. Para algunos abogados laboralistas, los comercios que utilizan estos servicios de delivery provistos por terceros tienen un pasivo contingente.

Es decir, en cualquier momento pueden sufrir un revés judicial por responsabilidad solidaria, en caso de un accidente en la vía pública o una demanda laboral entablada por quienes prestan el servicio de entregas.