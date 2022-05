Proponen eliminar el spam en Twitter con Dogecoin: ¿por qué le gusta a Elon Musk este sistema?

El inversor Mark Cuban propuso un sistema para recompensar la detección de spam y penalizar a las cuentas fraudulentas de Twitter

El reputado inversionista Marc Cuban propuso un sistema monetario basado en DOGE para recompensar la detección de spam y penalizar a las cuentas fraudulentas de Twitter. Elon Musk no tardó en elogiar esta idea, al igual que el creador de Dogecoin.

¿Cómo eliminar el spam con Dogecoin?

Cuban presentó la propuesta en Twitter en respuesta a una discusión iniciada por el empresario Marc Andreessen sobre las posibles formas de abordar el problema de propagación de estafas de criptomonedas y anuncios spam en la plataforma adquirida por Elon Musk recientemente.

Andreessen compartió una captura de pantalla que muestra la cuenta de un falso usuario en Twitter que se hace pasar por él para promover lo que parece ser una estafa de criptomonedas. En este mensaje el empresario preguntó "¿qué algoritmo podría detectar esto?".

El mensaje atrajo la atención de Elon Musk, el nuevo dueño de la red social. El CEO de Tesla fue directo con su respuesta: "Humanos", sugiriendo que quizás un algoritmo no serviría para precisar ese tipo de contenido, pero en cambio sí podría hacerlo un grupo de personas que se dedicaran a curar el contenido de la plataforma

En medio de las diversas respuestas y comentarios de los usuarios de Twitter, Cuban propuso resolver con un sistema basado en Dogecoin para publicar y recompensar a quienes detecten publicaciones o cuentas fraudulentas en la red social.

Según la propuesta, para publicar en Twitter de forma ilimitada, todo el mundo tendría que poner 1 DOGE (u$s 0,13) como garantía. Luego, si alguien detecta una publicación como spam y los otros usuarios lo confirman, quienes marcaron la publicación recibirían el DOGE de la cuenta "maliciosa". Aunque si la publicación resulta no ser spam, los usuarios perderían su DOGE.

A modo de castigo, la cuenta que publicó la estafa tendría que aportar 100 DOGE como garantía por el derecho a crear más publicaciones. Este sistema trata de disuadir el spam con consecuencias monetarias, en donde los usuarios de Twitter podrían participar activamente para detectar y frenar las estafas. El empresario detalló su propuesta en un tweet:

"Agregamos un optimistic rollup a Doge. Todos ponen 1 Doge para publicaciones ilimitadas. Si alguien cuestiona una publicación y los humanos confirman que es spam, obtienen el Doge del spammer. El spammer tiene que publicar 100 veces más Doge. Si no es spam, el retador pierde su Doge. DogeDAO FTW"

La idea podría solucionar un problema persistente en la plataforma sin involucrar gastos adicionales para la empresa de Musk, como la necesidad de pagar a un equipo de trabajadores para detectar y bloquear este tipo de anuncios. Sin embargo, no es perfecta. Como apuntaron algunos usuarios, una de las posibilidades es que las cuentas fraudulentas tengan suficientes recursos como para superar en número a las de aquellas de usuarios que detectan los spam.

A pesar de que no parece perfecta, el propio Elon Musk dijo que no era una mala idea y el creador de Dogecoin, Shibetoshi Nakamoto, elogió el sistema propuesto: "Me gusta. Me gusta mucho", escribió en respuesta a Cuban.

Combatir el spam en Twitter es prioridad para Musk

Desde que compró Twitter por u$s 44.000 millones, Musk arrojó algunas ideas sobre sus planes para la plataforma, entre las cuales están medidas enérgicas contra los bots de spam y la verificación de todos los usuarios como formas para frenar la falsificación de cuentas y la propagación de estafas.

Para el magnate, la propagación de anuncios fraudulentos en Twitter ha sido un tema de interés desde hace algún tiempo. A inicios de año, cuando Jack Dorsey era aún el CEO de la empresa de red social, Musk criticó a Twitter por implementar NFT antes de enfocarse en abordar los problemas de spam.

Musk afirmó que el algoritmo de la plataforma debería ser de código abierto, sugirió el uso de DOGE para el pago de suscripciones de Twitter Blue y manifestó su deseo para "desbloquear" el potencial de Twitter para convertirse en la "plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo". El multimillonario aún no ha dado declaraciones oficiales sobre el curso que tomará la empresa desde que se firmó la compra el lunes pasado, según el sitio Diariobitcoin.com