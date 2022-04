Vía esta empresa cripto podrás pagar miles de impuestos en Estados Unidos

Bitrefill lanzó un nuevo servicio en Estados Unidos donde, utilizando el llamado Bill Payments, se pueden pagar con bitcoin desde facturas de tarjetas de crédito, servicios públicos, atención médica, hasta pagos de hipotecas e impuestos.

Con este sistema es posible pagar con criptomonedas hasta 20.000 tipos de facturas.

Today we announce one big step towards truly living on crypto.You can now sign up to pay over 20,000 bills in the US with Bitrefill: https://t.co/zjrdK0gRQY pic.twitter.com/zJF6NOxnPE — Bitrefill (@bitrefill) April 28, 2022