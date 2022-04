Recomendados del fin de semana: series, películas y videojuegos para todos los públicos

El fin de semana ya está acá y con él tu dosis semanal de recomendaciones de material de todo tipo y para todos los gustos para disfrutar en casa

Llega el viernes, llega el finde. Si sos de lo que prefiere quedarse en casa ahora que el clima comienza a ponerse más fresco, estás de suerte: tenemos muchas recomendaciones para que disfrutes de todo tipo de material en tu casa, con joystick o control remoto en mano, y con opciones para una amplia variedad de gustos.

Russian Doll es una serie cómica en la conocemos a Nadia, una mujer atrapada en un bucle temporal que sigue reviviendo el mismo día una y otra vez (como le pasa a Bill Murray en "Groundhog Day), muriendo todos los días de formas muy extrañas.

Eventualmente descubre a otro hombre al que le ocurre exactamente lo mismo, y juntos van a intentar descubrir cómo salir de este infernal escenario. La segunda temporada recién se estrenó y cuenta con el aval del público y la crítica.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: 2 temporadas de 15 episodios

¿Cuánto duran los capítulos? de 25 a 33 minutos

Más series recomendadas

Una de las recomendaciones más fáciles que puedo hacerles en mucho tiempo es "Mr Robot", una serie tecno-thriller protagonizada por Rami Malek como Elliot Alderson, un chico que de día es un ingeniero de seguridad informática y por las noches se convierte en un hacker, mientras lucha contra sus trastornos de identidad disociativo, de ansiedad social, y depresión clínica.

Elliot es reclutado por un tecno anarquista conocido como Mr. Robot, interpretado por Christian Slater, para unirse a un grupo de hacktivistas llamado fsociety.

El plan es destruir todos los registros bancarios de créditos mediante el cifrado de los datos financieros de E Corp, el conglomerado de empresas tecnológicas más grande del mundo.

Es quizás la serie que mejor refleja el mundo del ciberactivismo, el espionaje y el impacto de las redes sociales en la vida moderna, plagada de "plot twists" y episodios asombrosos que te van a obligar a seguir viendo "otro capítulo más" sin importar la hora. Fascinante.

¿Dónde verla?: Amazon

¿Cuántos capítulos tiene?: 45 episodios divididos en 4 temporadas

¿Cuánto duran los capítulos? entre 42 minutos y una hora y 5 minutos

Películas recomendadas

Si te gusta el rock y en especial el heavy metal (y si no también) y te querés reír un rato, la recomendación es "Metal Lords", una típica película del estilo "coming of age".

La película trata sobre un grupo de adolescentes que en 2022 quiere armar una banda de death metal para competir en una batalla de bandas colegial.

Mucho metal del "old school", unos increíbles cameos y varias situaciones para reírse con muchas ganas condimentan una comedia simple pero que también plantea el tema de la inclusión, el bullying y el tema de ser distinto en la época de las redes sociales.

Para los metaleros y rockeros de corazón, una caricia al alma, para el resto, mucha diversión.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: comedia

¿Cuánto dura? 1 hora 38 minutos

Siguiendo con las comedias, la otra recomendación es "Tropic Thunder", protagonizada por Ben Stiller (que también dirige la película), Robert Downey Jr, Jack Black.

En este caso los protagonistas encarnan un trío de actores estrella que están en medio del rodaje de una película de guerra en una jungla de un país asiático. El dilema surge cuando, mientras la producción se lleva a cabo, surge una verdadera guerra en la que tanto el grupo técnico como el de actores quedan implicados.

Lo interesante es que ninguno de los actores se da cuenta de que están participando de un verdadero conflicto armado y quieren seguir adelante con la película.

Un delirio hermoso para no dejar de reír, destacando sobre todo el papel de Robert Downey en el que para llevar su "método de actuación" encarna a un actor negro inolvidable y lleno de frases que terminaron en memes en redes. Perfecta para cerveza y amigos.

¿Dónde verla?: Amazon Prime

Género: comedia, acción

¿Cuánto dura? 1 hora 48 minutos

Videojuegos recomendados

Si todavía no jugaste "The Stanley Parable", juego publicado en 2013, ahora tenés una nueva oportunidad para hacerlo con "The Stanley Parable: Ultra Deluxe", una versión expandida del delirante original. ¿De qué se trata TSP? Mientras menos sepas de este juego o su actualización, mejor.

Lo mejor que te puedo decir es que se trata de un juego/experiencia en el que encarnás a Stanley, un gris empleado de oficina al que una voz misteriosa le indica en su cabeza qué hacer dentro de su trabajo. El debate surge cuando, vos, como jugador, decidís si seguís o no esas instrucciones....y lo que te puede pasar por esa decisión...

Un experimento en forma de videojuego sobre el el control, las expectativas y la narrativa. Imperdible.

¿Dónde jugarlo?: Windows, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, Switch

Ahora si lo que querés es divertirte sin demasiadas complicaciones y sin pensar demasiado, tenés que jugar "Broforce".

Este juego "ultra pixelado" es un maravilloso homenaje a las estrellas de acción de los ochenta como Stallone, Schwarzenegger y Van Damme.

Nuestro objetivo es personificar a estos héroes ochentosos y avanzar por diversos escenarios de combate destruyendo todo lo que está a la vista, incluso nuestros propios compañeros.

El juego permite el juego cooperativo con 4 jugadores simultáneos por lo que el caos y las risas están asegurados. Es ideal para jugar tanto con chicos como adultos gracias a sus mecánicas simples y al gran nivel de posibilidades que los escenarios destructibles permiten. Encima sale muy barato por lo que no hay excusas para agarrar el joystick y destruir a los malos de turno.

¿Dónde jugarlo?: Windows, Linux, Mac, PS4, Switch

Juegos gratis

Como ya es costumbre, la tienda Epic regala dos juegos, solo para Windows, los cuales una vez sumados a tu cuenta quedan para siempre.

Uno de ellos es "Just Die Already", un delirante juego estilo "sandbox" (mundo abierto) en el que controlamos a un grupo de ancianos. Nuestro objetivo es hacerlos morir de las formas más extrañas y sangrientas posibles, todo en un ámbito de locura y humor irónico.

Con esta premisa no es algo para tomarlo muy en serio, por lo que es para jugar un rato, reírse y seguir adelante con otra cosa.

El otro es "Paradigm", un juego estilo "point and click" (aventura gráfica) en el que controlamos a un personaje que le da nombre al juego, una persona genéticamente desarrollada que sufrió una horrible mutación en el proceso, que fue abandonada en una ciudad postsoviética para crecer por su cuenta.

En este loco escenario, Paradigm comienza a investigar su pasado mientras trabaja en DUPA Genetics, solo para descubrir que es un niño prodigio mutado y que debe derrotar a Olof, un perezoso parlante que es el jefe de DUPA Genetics.

Para descargarlos tenés que tener una cuenta de Epic Games, si no la tenés crearla es gratis. Ambos juegos están disponibles desde el 28 de abril hasta el jueves 5 de mayo en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.