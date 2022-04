Hackers roban 50 NFT a través de Instagram y Discord: ¿con qué monto se alzaron?

Más de 50 NFT de colecciones famosas con un valor de u$s12 millones fueron robados después de que cibercriminal logró tomar el control de la cuenta de Instagram de Bored Ape Yacht Club.

La operación de hackeo se realizó a principios de la semana a través de la cuenta oficial de Instagram y el servidor de Discord de la popular colección NFT de monos.

Los hackers utilizaron el espacio para promover una supuesta campaña de acuñación de "tierras" virtuales para el próximo proyecto metaverso de Bored Ape, OthersideMeta, que se lanzará esta semana.

A través de un link falso, los seguidores de BAYC fueron dirigidos a una campaña maliciosa que comprometió billeteras de criptomonedas para robar un total de 54 NFT, valorados en más de u$s 12 millones, según CoinDesk.

La cuenta oficial de Twitter de los Bored Ape alertó a los usuarios sobre la estafa.

"Hoy no hay acuñación. Parece que el Instagram de BAYC fue hackeado. No acuñen nada, no hagan clic en enlaces ni vinculen su billetera a nada." se pudo leer en la cuenta oficial de BAYC.