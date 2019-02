Falabella publicó su balance anual: se consolida su pata online

La compañía aseguró que los resultados de su canal en línea registraron un alza de casi el 25 por ciento, en comparación con 2017

Falabella reveló esta semana que, durante 2018, el volumen neto transaccionado (NMV, por sus siglas en inglés) de su ecosistema online alcanzó u$s 988 millones.

Esto se explica por las ventas en línea de los negocios de Retail (tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y supermercados) y el volumen neto transado de Linio, que alcanzaron los u$s 861 millones y u$s 126 millones a lo largo del año, respectivamente.

En el cuarto trimestre de 2018, los resultados del canal online de los negocios de retail registraron un alza de 24,8% comparado con igual periodo del 2017, totalizando u$s 292 millones. En el trimestre, las ventas por internet representaron 9,7% del total del segmento retail, en todos los países en que opera la compañía. Por su parte, el volumen neto transaccionado de Linio alcanzó los u$s 44 millones.

El gerente general corporativo de Falabella, Gaston Bottazzini, señaló: "Continuamos trabajando en la construcción de un ecosistema digital y físico, potenciando capacidades transversales de las distintas unidades de negocio".

Al respecto, detalló que, en 2018, "inauguramos el centro de distribución omnicanal en Chile; comenzamos a operar puntos de click & collect cruzados, donde se puede recoger pedidos realizados en cualquiera de los formatos; fortalecimos la presencia física con la apertura de cinco tiendas; y concretamos la integración de CMR Falabella con Banco Falabella en Chile e incorporamos procesos 100% digitales".

En línea con el objetivo de consolidar el liderazgo de la digitalización financiera en Latinoamérica, en 2018 la venta online de productos financieros alcanzó u$s 1.100 millones en la región, con una penetración de aproximadamente 42% en Chile.

La cartera consolidada del negocio financiero, a diciembre de 2018, ascendió a u$s 7.223 millones, 7,3% más que el mismo período del año anterior. Las colocaciones de CMR Chile crecieron 11%, en Banco Falabella Chile 4,8% y en Banco Falabella Colombia 41,1%

Resultados consolidados Durante el trimestre, los resultados se vieron especialmente impactados por el cambio en la norma contable IAS 29 en Argentina, además de un ambiente de consumo débil en Chile y por gastos no recurrentes asociados a la integración de CMR con el Banco Falabella.

El EBITDA del período fue de u$s 507 millones, una contracción de 9,1% y la utilidad neta consolidada alcanzó los u$s 231 millones, una disminución de 11,1% respecto del mismo periodo. Sin el efecto de la implementación de esta norma, la utilidad neta hubiese sido de u$s 249 millones.

A su vez, la firma registró ingresos consolidados por u$s 3.684 millones, 2,6% más que en igual ciclo del año anterior, explicado principalmente por el incremento de 12,7% de supermercados en Perú, 13,2% en tiendas por departamento en Colombia y 9% en mejoramiento del hogar en Perú. No obstante, este incremento se vio impactado por la implementación de IAS 29 en Argentina y la depreciación del real en Brasil. Aislando los efectos de tipo de cambio, los ingresos consolidados crecieron 7,1%.

En ese contexto, Bottazzini agregó que "Falabella está haciendo hoy las inversiones que sustentarán el crecimiento futuro de la compañía. Tenemos la convicción de que los esfuerzos que estamos realizando hoy nos permitirán consolidar nuestro liderazgo en el comercio físico y online en la región".

La compañía cerró el año con ingresos por u$s 13.294 millones, un alza de 3,4% respecto de 2017. Asimismo, las ganancias fueron de u$s 689 millones, una caída de 6,1% respecto de 2017. Sin los efectos de IAS 29, las ganancias hubiesen sido de u$s 707 millones.