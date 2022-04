Recomendados del fin de semana largo: series, películas y videojuegos para disfrutar en el descanso

Otra vez, iProUP viene a tu rescate para recomendarte material de todo tipo y todos los gustos para aprovechar el fin de semana extralargo de Pascuas

Se viene un fin de semana XL en la Argentina gracias a la conmemoración del día de la Pascua, y es sin duda para muchos un momento perfecto para disfrutar en casa de series, películas y videojuegos recomendados, con diversas propuestas nuevas, y no tanto, pero que sin duda te dejarán una buena sensación tras finalizarlas.

Series recomendadas

Netflix acaba de estrenar la quinta temporada de "Elite", una serie española que generó un gran revuelo en toda América Latina por su temática y su estilo visual.

La historia vuelve al exclusivo colegio "Las Encinas" al que asisten los hijos de las familias más poderosas de España.

La quinta parte sigue algunos eventos que quedaron pendientes en la cuarta temporada que no mencionaremos para evitar spoilers, pero si estás buscando mucho misterio, mucho sexo y muchas traiciones, "Elite" sin duda te va a gustar.

Su estilo visual es impactante y cuenta con muy buenas actuaciones, además de abarcar temas controversiales como la drogadicción, el suicidio y la búsqueda de la identidad sexual. Si no viste las anteriores, este es un buen momento para ponerte al día.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: 5 temporadas de 8 episodios cada una

¿Cuánto duran los capítulos? de 40 a 50 minutos

"Arcane" es una serie animada basada en el famoso videojuego League of Legends. Relatada como una típica historia de origen, la serie muestra un conflicto entre Piltover y Zaun, dos ciudades pertenecientes al mundo fantasioso de Runaterra, tras la creación de Hextech, una tecnología que permite que cualquier humano pueda controlar la magia.

Esta rivalidad genera que haya una división incluso entre familias y amigos y da el contexto para conocer los comienzos de muchos campeones del juego que da origen a la serie, contada a través de un guión atrapante y ágil.

Lo interesante de este producto es que no es necesario conocer nada del juego para disfrutarla, lo cual sumado a un espectacular diseño visual y una impresionante banda de sonido, hace que la historia se disfrute capítulo a capítulo.

¿Dónde verla?: Netflix

¿Cuántos capítulos tiene?: una temporada de 9 episodios

¿Cuánto duran los capítulos? entre 39 y 44 minutos

Películas recomendadas

Tras el gran éxito internacional que cosechó la película argentina "Granizo", apareció otra que busca sacarle el trono en la elección de la gente.

Estamos hablando de "Furioza", película polaca que se estrenó en octubre de 2021 en su país natal y debido a la fama internacional logró llegar a Netflix para las audiencias de todo el mundo.

El film se estrenó el 6 de abril y cuenta la historia de una mujer policía que presiona a su exnovio para que se infiltre en un grupo de barrabravas violentos para conseguir información que necesita para resolver un caso o su hermano va a la cárcel.

El film de acción policial contiene escenas de mucha adrenalina, muy buenas actuaciones y un estilo visual muy moderno y vertiginoso.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: acción y suspenso

¿Cuánto dura? 2 horas 12 minutos

Siguiendo en la línea del suspenso y lo policial, la recomendación viene por el lado de "Gone Girl", protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike (nominada al Oscar como mejor actriz por esta película), con dirección de David Fincher.

En este largometraje conoceremos la historia de Nick Dunne, un experiodista casado con Amy, ambos tratando de remontar un matrimonio complicado. En el día de su quinto aniversario de boda, Amy desaparece de forma misteriosa, lo que lleva a Nick a realizar una campaña por medios masivos para buscarla.

Sin embargo la presión policial y mediática hace que el retrato de felicidad doméstica que ofrecía la pareja al mundo empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta frente a la desaparición de su esposa convierte a Nick en el principal sospechoso.

Fiel a la tradición de las películas de Fincher, no todo lo que vemos es lo que aparenta, y los giros de guión están a la orden del día. Ideal para pochoclear y comerse las uñas de la tensión y los nervios.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: suspenso, thriller, policial

¿Cuánto dura? 2 horas 28 minutos

Videojuegos recomendados

A la hora de jugar algo nuevo, la recomendación viene del lado de "Tunic", un simpático juego con una estética cute que lo acerca a los clásicos Zelda.

Sin embargo tras esa fachada, "Tunic" esconde un complejo y divertido juego en el que tenemos que explorar un mundo en el que encontraremos pistas escritas en un lenguaje ficticio, pero que con intuición te permiten aprender las mecánicas básicas.

Otro detalle muy original del juego es que cuenta con el acceso a un manual de juego al estilo de los viejos cartuchos originales de Nintendo, también escrito en lenguaje ficticio, y del cual iremos encontrando páginas a lo largo del mundo a explorar. Ideal para los aventureros y los que buscan desafíos acompañados de un hermoso diseño visual.

¿Dónde jugarlo?: Windows, Xbox One, Xbox One Series

Aprovechando el estreno de la película de "Sonic the Hedgehog 2", no podemos dejar de recomendar que juegues "Sonic Mania" si no lo hiciste todavía. Esta entrega de las aventuras del erizo azul rescata lo mejor de los clásicos lanzamientos de la vieja y querida Sega Genesis/Megadrive pero actualizando ciertos aspectos que muchos fans venían pidiendo hace años.

Tras olvidables lanzamientos como "Sonic 4", "Mania" logró revivir lo mejor de los videojuegos 2D con estética retro y hacer a la vez algo nuevo gracias a 4 nuevos niveles y 8 niveles clásicos "rediseñados". Ideal para jugar cuando quieras revivir viejas épocas con un título actual diseñado con mucho amor y respeto por el inolvidable personaje de Sega.

¿Dónde jugarlo?: Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch.

Juegos gratis

Nuevamente Epic regala dos juegos, solo para Windows, los cuales una vez sumados a tu cuenta quedan para siempre.

El primero es "Xcom 2", la continuación del fabuloso título de estrategia por turnos en el que tenemos que pelear con nuestro grupo especial militar contra una raza de extraterrestres que trata de apoderarse de la Tierra.

Un durísimo título que te va a poner a prueba en cada decisión que tomes y que te obliga a planear e improvisar por partes iguales.

El segundo es "Unsurmountable", un juego que mezcla estrategia y aventura, y en el que debemos escalar una serie de montañas plagadas de peligros y desafíos con el objetivo de llegar a la cima.

Lo interesante es que si no logramos hacerlo porque nos morimos en el camino, la geografía de las montañas cambiará por completo, por lo que es fundamental aprender y adaptarse a las condiciones geográficas y climáticas.

Para descargarlos tenés que tener una cuenta de Epic Games, la cual es gratis. Están disponibles desde el jueves 14 hasta el jueves 21 de abril en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.