Criptomonedas: conocé las 5 "tapadas" que están en plena escalada alcista esta semana

Siempre es bueno para todo usuario de las criptodivisas observar el estado del mercado, sus precios y sus características a futuro

Para todo entusiasta de las criptomonedas es fundamental observar tendencias, proyectar posibles escenarios y fijarse en las más prometedoras del panorama para ver sus fortalezas.

Obviamente, todo esto sin dejar de ver a Bitcoin (BTC), ya que la criptomoneda más famosa suele marcar el camino para el resto de tokens y altcoins.

Bitcoin: así le va esta semana

Recientemente, la criptomoneda más conocida en el mundo ya minó su unidad 19.000.000 de las 21.000.000 previstas.

La sensación de que ya solamente falta una pequeña (en comparación con su total) cantidad por minar, podría aumentar todavía más la creciente demanda de los últimos tiempos y subir de precio.

Gráfica de 7 días de BTC

Tras un comienzo de año malo, el precio de BTC ya está en más de u$s45.000 por unidad.

La semana pasada se negoció en un rango de precios que oscilaron entre los u$s45.800 por unidad a u$s47.400 por unidad.

La Media Móvil Exponencial (EMA) ascendente de 20 días (u$s44.333) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio positivo indican que el camino de menor resistencia es al alza.

Theta

Las criptomonedas del metaverso son populares entre los que buscan proyectos infravalorados y subestimados para invertir durante el mercado bajista criptográfico actual.

Theta Network debutó en 2018 y es la principal plataforma de lanzamiento de NFT verificados y con licencia.

THETA tiene algunas de las colaboraciones criptográficas más importantes, creando colecciones de NFT para celebridades de clase mundial como Katy Perry, The Price Is Right, entre otros.

Este activo registra algunas de las subastas de NFT más emocionantes del mercado.

Gráfica de 7 días de THETA

La Media Móvil Exponencial (EMA) ascendente de 20 días (u$s3,54) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cerca de la zona de sobrecompra indican que el camino de menor resistencia es al alza.

El token tuvo un precio que osciló entre los u$s2,50 y los u$s4,40 durante las últimas semanas y ahora se ubica en u$s3,88.

VET

El token de VeChain conserva sus niveles actuales aunque el criptomercado perdía fuerza.

El sector tuvo una tendencia reciente al alza que llevó el precio de VET y otros activos digitales a un máximo anual.

Gráfica de 7 días de VET

Un aspecto positivo a tener en cuenta es que los alcistas no permitieron que el precio caiga por debajo del nivel de ruptura de u$s0,07.

VET superó la resistencia superior a u$s0,07 por unidad, el 27 de marzo pasado.

El aumento de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días (u$s0,06) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en territorio positivo indican una ventaja para los compradores.

AAVE

Aave (AAVE) salió de la línea de tendencia bajista el 29 de marzo, lo que indica un posible cambio de tendencia.

Si el precio se mantiene por encima de la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días, indicará el comienzo de una nueva tendencia alcista.

Gráfica de 7 días de AAVE

AAVE aumentó su valor un 42% en los últimos 7 días. En el último mes, el porcentaje se dispara al 90%. Si los alcistas elevan el precio por encima de u$s262, el repunte puede extenderse al nivel psicológico de u$s300.

RUNE

La criptomoneda de ThorChain tuve buenos resultados en la segunda quincena de marzo, cuando el mercado de criptomonedas empezó a adoptar un sentimiento de recuperación.

Gracias a eso los que apostaron por RUNE rompieron algunas resistencias importantes, como u$s2, u$s5, u$s8, u$s9, y hasta u$s11,8.

Gráfica de 7 días de RUNE

Hay perspectivas de una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista. Si eso sucede, puede subir entonces a u$s17 por unidad.

Si el precio rebota en u$s11, los compradores intentarán nuevamente reanudar la tendencia alcista impulsando al par por encima de la resistencia superior.