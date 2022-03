El exchange Bitfinex suma el token "HI" de hi: ¿qué recompensas promete para sus usuarios?

El token de membresía HI ya aparece en el listado de Bitfinex, una de las principales plataformas de comercio de activos digitales del mundo

hi, la nueva generación de banca móvil e intercambio de criptomonedas, anunció la incorporación de su token de membresía HI en el listado de Bitfinex, una de las principales plataformas de comercio de activos digitales del mundo.

Al ser titulares de HI, los socios tienen acceso a beneficios financieros y de estilo de vida exclusivos, como suscripciones a la plataforma de vídeos de instrucción líder en el mundo, MasterClass, beneficios de viajes Premium en hoteles de 5* de todo el mundo y potenciadores de ganancias.

Cuantos más HI tenga un socio, mayores serán las ventajas.

Los depósitos estarán disponibles en la plataforma de Bitfinex el 8 de marzo de 2022 a las 10:00 AM CET, inicialmente en pares de trading de USDT y USD, lo que significa que los operadores pueden comprar o vender HI por dólares estadounidenses o Tether (USDT). La negociación se abrirá poco después.

Beneficios para los usuarios del token HI

Se espera que esta acción acelere la adopción generalizada de hi, que ya cuenta con 3,5 millones de miembros registrados desde su lanzamiento en mayo de 2021.

La noticia se produce tras el anuncio de la asociación estratégica con Contis, la plataforma de servicios de banca (BaaS) líder en Europa, lo que significa que, a fines de este año, los miembros de hi podrán gastar sin problemas sus activos digitales en más de 60 millones de comercios, utilizando la tarjeta de débito hi.

Además, esta semana hi lanzó un programa de recompensas para proveedores de liquidez de 200 millones de HI, lo que lo convierte en uno de los mayores del mundo.

¿Qué es HI?

HI es el token de membresía que impulsa el ecosistema de servicios para la comunidad de rápido crecimiento en más de 190 mercados.

La hoja de ruta incluye servicios de cripto y fíat, servicios de mercado monetario, juegos play-to-earn, NFTs, e-commerce y servicios comerciales.

Actualmente, hi se emite en las cadenas de bloques Ethereum y BSC, y migrará a la cadena de bloques propia de hi, hi Protocol, tras el lanzamiento de la red.

"Este es un momento histórico para la comunidad hi", dice Sean Rach, cofundador de hi y ex CMO de Crypto.com. "Es emocionante presentar nuestro token a una audiencia de comercio experimentada y apasionada - Bitfinex es el socio perfecto para nuestro primer listado de intercambio importante centralizado".

hi aprovecha la tecnología blockchain para crear la aplicación de criptomonedas y divisas más fácil de usar y funcional del mundo.

La aplicación combina la funcionalidad de criptomonedas con una plataforma bancaria digital de última generación, proporcionando a los miembros un servicio todo en uno para los ahorros, las inversiones, los pagos y los beneficios de estilo de vida.

Más de 3,3 millones de personas se han inscrito en hi y la aplicación hi ya se descargó más de 1,5 millones de veces.