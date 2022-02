Temores de una guerra en Ucrania y agresión de la FED llevan a una caída en acciones y criptomonedas

La experta analiza la evolución de los principales activos durante la semana, a partir del escenario político y económico global

Las acciones estadounidenses cedieron sus ganancias de principios de semana después de la publicación de las rojas cifras de inflación del jueves. El informe del IPC publicado mostró un aumento interanual del 7,5%, lo que lo convierte en la mayor ganancia desde 1982. El rendimiento del Tesoro a 10 años superó luego el 2% después, cuando comenzó en el 1,51% hace apenas dos meses.

Las tasas a corto plazo se dispararon aún más en una señal de que los inversionistas esperaban que la FED evitara que la inflación se afianzara. El rendimiento a 2 años ganó más de 26 puntos básicos en su mayor movimiento de un solo día desde 2009 y siguió subiendo el viernes.

El anuncio de la FED sobre una reunión de emergencia el 14 de febrero avivó aún más los temores de que la FED aumentaría las tasas de interés incluso antes de su reunión ordinaria de marzo.

Dado que el mercado ya esperaba un aumento de 50 pb en la reunión de marzo y una probabilidad del 61% de que la FED suba siete veces este año, una convocatoria repentina para una reunión el lunes está provocando escalofríos entre los traders.

Además de eso, el riesgo geopolítico se intensificó el viernes luego de que el presidente de EEUU, Joe Biden, instara a los estadounidenses en Ucrania a abandonar el país lo antes posible, ya que Rusia podría invadirla en cualquier momento. Esto se sumó a un sentimiento de temor, lo que provocó que las acciones se desplomaran aún más el viernes. Durante la semana, el Dow cayó un 1%, el S&P perdió un 1,82% y el Nasdaq cayó un 2,18%.

Con los crecientes temores de guerra, el oro negro subió el viernes, por lo que se convirtió en el ganador de la semana, recuperando todas sus pérdidas sufridas en los cuatro días anteriores para alcanzar un nuevo máximo de 92,40 dólares. El petróleo ganó un 1,6% en general y continúa subiendo, alcanzando un máximo de 93,40 dólares en las primeras operaciones asiáticas.

Los metales preciosos también se mostraron al alza por su calidad de refugio seguro. El oro ganó un 2,8% hasta llegar a los 1.860 dólares, mientras que la plata subió un buen 4,8% y alcanzó los 23,60 dólares. La plata está comenzando la nueva semana con una buena nota, ganando un 0,7 % en las primeras operaciones asiáticas, mientras que el oro permanece estancado.

Extrañamente, las criptomonedas no se negociaron como los refugios seguros que se ofrecían, y los precios se derrumbaron cuando el mercado de valores se desplomó a finales de la semana.

El precio del BTC perdió alrededor de un 5% el viernes, reflejando el desempeño de las acciones que cayeron alrededor de un 2,5% el mismo día. La expectativa de aumentos agresivos inminentes de las tasas de interés está mermando el atractivo de las criptomonedas como reserva de valor. Si bien BTC y ETH perdieron sólo alrededor del 5% cada uno el viernes, el daño se sintió más intensamente en las altcoins, que perdieron en promedio alrededor del 20%.

Las primeras ganancias de la semana se derrumbaron ante un gran retroceso en las altcoins

La semana comenzó con una nota sólida para las criptomonedas, con BTC rebotando a un máximo de 45.500 dólares después de que la sucursal canadiense de KPMG dijera que compraron una cantidad no revelada de BTC y ETH para agregar a su balance. La firma fue más allá al decir que también están interesados ​​en otros criptoactivos de Defi, NFT y Metaverse, y considerarían otras oportunidades de inversión innovadoras en el futuro. Esto hizo que los precios de las altcoins se dispararan, lo que provocó que aumentaran las liquidaciones cortas.

Sin embargo, esa racha se perdió el martes cuando el Departamento de Justicia de EEUU anunció que había incautado alrededor de 120.000 BTC de un hackeo de BTC en 2016. El precio del BTC y el amplio criptomercado cayeron cuando los traders comenzaron a preocuparse de que los 120.000 BTC, con un valor de alrededor de 4.500 millones al precio de mercado actual, se venderían en el mercado cuando los propietarios legítimos obtuvieran el activo. Sin embargo, aún no hay detalles disponibles sobre cuándo se devolverán estas monedas al intercambio y quién distribuirá el BTC a sus legítimos propietarios al momento de la publicación.

Sin embargo, luego de que Bitfinex revelara que no devolvería el BTC a los usuarios afectados, sino que ofrecería recomprar su token de expiación LEO, que se había entregado a los usuarios afectados, el precio del BTC se estabilizó en alrededor de 44.000 dólares. A los traders les gustó la seguridad de que los 120.000 BTC no se cambiarían por moneda fiat en el mercado abierto, lo que deprimiría el precio, mientras que el valor de LEO subió más del 50% durante la noche debido a esta revelación.

El gigante bancario Wells Fargo, que administra alrededor de 1,9 billones de dólares, se sumó al optimismo al emitir un informe alcista sobre las criptomonedas, prediciendo que la adopción global de las criptomonedas pronto podría alcanzar un punto de inflexión similar al de internet a principios de siglo. El equipo, que forma parte del Wells Fargo Investment Institute, tiene la esperanza de que una mayor claridad regulatoria en 2022 brinde opciones de inversión de mayor calidad para los inversores interesados ​​en invertir en el criptoespacio, lo que generará una explosión en la adopción.

Sin embargo, toda esa alegría no pudo salvar al criptomercado del contagio de la caída de los mercados bursátiles. Cuando la FED anunció una reunión de emergencia programada para el 14 de febrero y, junto con las tensiones que aumentaron rápidamente en la situación entre Rusia y Ucrania, los temores de un estallido de guerra dieron una paliza a las acciones, arrastrando consigo al criptomercado. Si bien BTC solo ha caído alrededor del 10% de su máximo de 45.500 dólares a mitad de semana, se vio que las altcoins estaban perdiendo más del 20%.

Aunque el criptomercado se ha convertido en una víctima de la actual situación de aversión al riesgo, hay que decir que sus fundamentos continúan mejorando a medida que las empresas financieras más tradicionales informan un aumento en el interés de los inversores. Por lo tanto, si llega el momento en que el mercado desea centrarse en los fundamentos, existe la posibilidad de que las criptomonedas se desvinculen del mercado de valores. También es posible que tanto las acciones como las criptomonedas reanuden su trayectoria ascendente como resultado de un cambio en las expectativas de las tasas de interés porque, por más malas que sean las noticias, las métricas de BTC no son particularmente pesimistas.

Las instituciones continúan mostrando optimismo

A medida que las firmas financieras más tradicionales dan una perspectiva positiva, el interés institucional en las criptomonedas continúa aumentando. Incluso está superando a la de los inversores minoristas, ya que la base de los futuros de BTC que cotizan en CME ha mostrado un repunte, lo que significa que los precios a futuro se están moviendo hacia arriba, a diferencia de una base decreciente para los futuros de BTC que cotizan en plataformas minoristas. Esto muestra que las instituciones son más optimistas que los inversores minoristas en este momento, lo que suele ser una buena señal.

Además de los participantes de la bolsa de derivados financieros más grande del mundo, otros criptofondos también han visto su tercera semana de entradas por un total de 85 millones de dólares. BTC siguió liderando las entradas con 71 millones de dólares, la mayor marca desde principios de diciembre. Un amplio conjunto de altcoins también registró entradas, como: SOL, DOT y ADA, que registraron entradas por un total de 2,4; 2,2 millones y 1,1 millones, respectivamente.

LUNA también vio sus primeras entradas significativas por un total de 1,4 millones de dólares.

Las ballenas de BTC y otras métricas muestran una tendencia alcista

Las grandes ballenas BTC también volvieron a comprar después de que comenzó una ola de ventas en noviembre de 2021, cuando BTC alcanzó un nuevo máximo histórico. El suministro de BTC en manos de entidades con más de 1.000 BTC se ha convertido en una tendencia alcista, como se puede ver en el diagrama a continuación. La tendencia a la baja de la demanda de ballenas se rompió el 12 de enero de 2022. Desde entonces, las ballenas han agregado más de 50.895 BTC. Anteriormente, cuando aumentaba la demanda de BTC por parte de las ballenas, el precio de BTC subía a la par poco después.

El oscilador de la relación de suministro (SSR) de BTC Stablecoin, que muestra tiempos de corrección e impulso, también parece estar dirigiéndose hacia un impulso ascendente en un futuro no muy lejano.

La trayectoria SSR actual de BTC es similar al patrón 2, que puede interpretarse como una etapa de impulso potencial. ¿Podría BTC estar comenzando una etapa 5 de impulso alcista en las próximas semanas?

La reserva de BTC en los exchange cae de manera brusca

La cantidad de BTC que sale de los exchanges también da motivos para ser optimista. Con la reciente caída de precios, se compraron y retiraron de los exchanges casi 10.000 unidades de BTC, lo que demuestra el alcance agresivo de la acumulación. Como resultado, el suministro de BTC en los intercambios ahora se redujo a sólo el 10,87%, el porcentaje más bajo visto desde diciembre de 2018. En general, esta tendencia continua de monedas que se retiran de los intercambios limita el riesgo de grandes caídas de precios.

El miedo a lo desconocido anula los fundamentos

El criptomercado actualmente se ve afectado negativamente por el sentimiento de aversión al riesgo en Wall Street, ya que las menciones de guerra se dispararon en las redes sociales el viernes. Por lo tanto, si bien los datos en cadena muestran optimismo, el mercado continúa mostrando signos de debilidad a corto plazo, ya que una doble dosis de miedo ha ocupado el centro del escenario. Si bien, por un lado, los traders están preocupados por el estallido de una guerra entre EEUU y Rusia, están igualmente, si no más, preocupados por un endurecimiento agresivo de la FED.

Después de que se informara que el presidente estadounidense Biden y el presidente ruso Putin mantuvieron una buena conversación telefónica el sábado que podría evitar un estallido de guerra en el corto plazo, el criptomercado se estabilizó un poco el domingo. Sin embargo, en el momento en que los mercados de Asia abrieron el lunes, los precios cayeron cuando los traders comenzaron a vender debido al pánico por la reunión de la FED.

El precio del XRP sube por las buenas noticias de la demanda

Aunque los precios bajaron la semana pasada, no todas las monedas se vieron afectadas, ya que algunas de ellas dependen en gran medida de sus propios fundamentos. Por ejemplo, XRP logró mantener algunas de sus ganancias de principios de semana a pesar de que el mercado se liquidó al final de la misma.

XRP tuvo uno de sus mejores días en los últimos tiempos después de que un distrito de EEUU dictaminara que los documentos sellados en la batalla judicial de Ripple con la SEC sobre si el token se emitió y vendió como un valor no registrado deberían abrirse. Se dice que los documentos contienen información de abogados no identificados que concluyeron que los tokens XRP no eran valores cuando Ripple buscó asesoramiento legal en 2012.

El giro de los acontecimientos llevó a muchos traders a creer que Ripple podría estar en camino de ganar la demanda pronto, lo que resultaría en la compra del token XRP. A pesar de que XRP ha retrocedido desde su espectacular ganancia del 35% cuando alcanzó un máximo de 0,91 dólares, todavía se cotiza a un precio más alto que la semana anterior.

A medida que otras monedas se ven afectadas por el entorno de aversión al riesgo, las monedas como XRP, que tienen una historia convincente en desarrollo, podrían convertirse en una de las apuestas menos riesgosas para los traders que desean construir posiciones largas.