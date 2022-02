Ethereum: ¿por qué, según Morgan Stanley, su mercado podría ser más grande que el de Bitcoin?

Denny Galindo, estratega de Morgan Stanley, presentó un informe en el que lanza varias predicciones sobre el crecimiento de la criptomoneda

La estratega de Morgan Stanley, Denny Galindo, destacó en un informe que Ethereum (ETH) podría tener un mercado más grande que Bitcoin (BTC) ya que se distingue lo suficiente del resto de criptomonedas gracias a su mayor correlación con los mercados tradicionales.

El futuro

El informe de Galindo destacó que Ethereum, y no Bitcoin, está actualmente asociado con más actividades económicas que solo pagos o almacenamiento de valor, incluidos tokens no fungibles (NFT) y aplicaciones descentralizadas (DApps).

Según la experta, gracias a los diversos casos de uso que Ethereum posee, el mercado podría ser más grande que el de Bitcoin.

Al reflexionar sobre la pregunta,"¿Puede Ethereum caber en una cartera?", Galindo simplemente detalla los casos a favor y en contra. "Ethereum, al crear un gran mercado para DApps, tiene más utilidad potencial y, por lo tanto, un mercado potencialmente más grande que Bitcoin".

El informe también destaca que Ethereum puede estar integrándose con los mercados financieros tradicionales, señalando cómo la correlación con el mercado de valores es casi el doble que la de BTC.

"Si bien Ethereum y Bitcoin han tenido una correlación de 0.70 entre sí desde diciembre de 2018, Ethereum ha tenido casi el doble de correlación con el S&P 500, 0.26, frente a 0.14 para Bitcoin… Si estas correlaciones se mantienen, reemplazar parte de la exposición de Bitcoin con Ether podría en realidad hacer una cartera más correlacionada con las acciones". Un valor más cercano a 1 sugiere que los dos activos están estrechamente correlacionados.

Criptomonedas ¿moda o no?

La estratega además destacó en el informe que, según su visión, las criptomonedas llegaron para quedarse.

"No hacemos ninguna recomendación sobre si comprar o vender Ether... No vemos que esta clase de activos desaparezca... Cuanto más rápido podamos educarnos, más rápido podremos entender cómo la criptomoneda puede encajar en algunas carteras, aunque no en todas".

Ethereum cotiza en los u$s2.900 y la ubicación de las medias móviles, la de 70 periodos por encima de la de 200 periodos, lo cual daría una señal alcista, según un artículo del sitio Yahoo!