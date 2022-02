Axion Energy lanza el primer delivery de combustible habilitado por la Secretaría de Energía

Las autoridades de la compañía resaltaron que es accesible para diferentes comunidades y viable en espacios aptos para el despacho

El delivery de combustible es una novedad que se convierte en tendencia en muchas partes del mundo. Mientras algunos innovadores se arriesgan a iniciar con el proyecto, en la Argentina las normativas y disposiciones legales dificultan el desarrollo de la actividad.

Empresas como Booster, Filld, Yoshi en los Estados Unidos; Weful, en India; o Shell, en Europa ya ofrecen diferentes formas de llervarles el combustible a sus clientes hasta donde se encuentren.

Algunos lo hacen únicamente para actividades comerciales minoristas y mayoristas, a flotas de vehículos empresariales o, incluso, en casos de emergencias en rutas y parajes alejados.

Axion crea el delivery de combustibles.

Cuando YPF tomó la delantera con su sistema FILLER, la Secretaría de Energía prohibió la actividad e hizo público el comunicado aclarando que no estaba autorizada la provisión de combustibles bajo esta modalidad.

Particularmente, la petrolera estatal ofrecía un servicio inteligente que les permitía a los clientes solicitar una carga a través de una aplicación móvil sin moverse de donde estén. Actualmente ya no se encuentra disponible para su descarga y no hay información de que continúen las gestiones para su habilitación.

Tres años después de haber frenado este proyecto, Axion Energy lanza "Axion on the go", un camión autorizado por la dependencia nacional para realizar el delivery de combustible fuera de una Estación de Servicio.

Axion implementa un nuevo servicio.

Más detalles

En principio, podrán cargar los tanques de vehículos y equipos en su refinería de Campana. Ricardo Obligado, Management & Control Leader de la petrolera, explicó cómo operarán en diferentes puntos.

"Somos la primera compañía en tener la habilitación de la operación de este vehículo y nos sentimos esperanzados en que en un futuro podamos salir a despachar y comercializar este servicio como delivery. Los sitios de despacho deben replicar las condiciones básicas de seguridad que se dan en nuestra refinería o en nuestras Estaciones de Servicio", puntualizó.

En cuanto a sus horizontes, explica que la intención es transportar Quantium Diesel y Quantium Nafta a domicilio, con el foco en barrios cerrados, clubes y empresas.

Asimismo, aclaró que todavía no cuentan con el desarrollo de una aplicación móvil, pero sí está en sus planes tenerla y que los clientes la usen para hacer los pedidos.

Por último, aclaró que estimaron garantizar la energía de 100 vehículos en un solo servicio, ya que la capacidad del camión es de 3000 litros.

"Esperamos pronto poder desarrollar un nuevo concepto de servicio y acercarnos a nuestros clientes llevando AXION on the go hasta sus vehículos, ahorrando tiempo y garantizando una operación segura además de, por supuesto, la calidad de nuestros productos", concluyó Obligado, en diálogo con Surtidores,