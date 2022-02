Análisis de PrimeXBT: qué pasó esta semana en los principales mercados y qué puede esperarse de Bitcoin

El ajuste de la FED no tiene impacto ya que las ballenas BTC continúan acumulándose y el suministro de BTC inactivo muestra que los tenedores no venden

El lunes, las acciones protagonizaron su mayor recuperación desde la crisis financiera de 2008, con el Nasdaq y el Dow revirtiendo las pérdidas anteriores del 4,9% y el 3,3%, respectivamente. Esto se produjo después de que las acciones cayeron durante siete días seguidos, mientras que los temores relacionados con las tasas de interés finalmente se calmaron un día antes del inicio de la reunión de la FED.

El cambio de tendencia del lunes sentó las bases para una semana de volatilidad superior a la normal en las acciones: los compradores en baja parecieron obtener compras en oferta, mientras que otros comerciantes vendieron acciones que se verían afectadas negativamente por el aumento de las tasas de interés después de que la FED confirmara su endurecimiento. política el miércoles.

Las acciones cayeron inicialmente después de que se consideró que la FED era más agresiva de lo esperado cuando el presidente Powell confirmó que las tasas deberán subir para combatir un período sostenido de inflación. Powell también dijo que las tasas comenzarían a subir a partir de marzo, lo que llevó al rendimiento del Tesoro a 10 años a superar el 1,85 % inmediatamente después, antes de cerrar la semana en torno al 1,78 %.

Sin embargo, como la mayoría de las empresas que informaron la semana pasada mostraron ganancias mejores de lo esperado, muchos inversores aprovecharon la oportunidad para cargar acciones golpeadas. Finalmente, el Dow terminó la semana con un alza del 1,3 % y el S&P 500 subió un 0,8 %, rompiendo una racha de pérdidas de tres semanas. El Nasdaq terminó la semana con pocos cambios.

Como se esperaba, el USD subió con fuerza después de la reunión de la FED, con el DXY cerrando la semana en alrededor de 97,18. Con un USD fuerte, los metales preciosos retrocedieron naturalmente: el oro cayó un 3,4 % y la plata perdió un 8 %.

Los fundamentos del petróleo eclipsaron la fortaleza del USD, y el petróleo logró subir un 6 % debido a que la agitación geopolítica exacerbó las preocupaciones sobre el suministro de energía limitado.

Las criptomonedas, a pesar de ser conocidas por su mayor volatilidad en comparación con otras clases de activos, eran mucho más dóciles en comparación. BTC se enrolló dentro de un rango del 10% después de rebotar junto con el mercado de valores el lunes cuando probó y rebotó en $ 32,900.

El ajuste de la FED no tiene impacto ya que las ballenas BTC continúan acumulándose

A pesar de la actitud agresiva de la FED, los inversores de BTC no parecían perturbados ya que se compró y retiró una gran cantidad de BTC de los intercambios para su custodia un día después de la reunión de la FED. Esto podría explicar la resistencia de BTC, cuando su precio se mantuvo firme a pesar de que las acciones y los metales preciosos se derrumbaron después del anuncio de la FED.

Los datos muestran que más de 18 000 BTC por valor de 670 millones de dólares abandonaron los intercambios centralizados el jueves, registrando la mayor salida neta en un solo día en más de un mes. Los datos también muestran que la caída a $ 32,900 estuvo acompañada de compras de BTC multimillonarias de algunas billeteras de ballenas.

Dado que la acumulación tuvo lugar a un ritmo acelerado la semana pasada, los saldos de ballenas de titulares con al menos 1 BTC se han disparado hasta el máximo de septiembre pasado.

El suministro de BTC inactivo muestra que los tenedores no venden activos

Los tenedores a largo plazo de BTC también se han mantenido leales durante la liquidación: la proporción del suministro de BTC que ha permanecido estacionario durante un año o más ha alcanzado niveles no vistos durante eventos de capitulación anteriores. Como se puede ver en el siguiente diagrama, las monedas inactivas durante al menos un año ahora representan el 60% del suministro total de BTC.

El flujo de entrada institucional regresa después de semanas de salida

Los fondos de criptomonedas finalmente trajeron $ 14.4 millones de dinero de nuevos inversores cuando los precios comenzaron a desmoronarse la semana pasada, lo que significa que ha habido compradores al margen esperando un buen nivel para ingresar al mercado.

Las entradas fueron lideradas por fondos centrados en BTC que generaron USD 13,8 millones. Sin embargo, los fondos centrados en ETH sufrieron $ 15,6 millones en salidas. Mientras tanto, los fondos enfocados en SOL atrajeron $1.5 millones, con $1.5 millones y $1.4 millones para DOT y ADA respectivamente. Los productos de inversión de monedas de activos múltiples generaron entradas netas de $ 8 millones.

Aunque ETH fue la única criptografía que experimentó una salida de los fondos criptográficos y también registró una caída mayor que la de BTC, la actividad de su red no es tan mala como la acción de su precio. Si bien el precio de ETH cayó más del 30% para alcanzar un mínimo de $2150, la actividad en la red no ha caído en la misma magnitud, lo que implica que los titulares y usuarios de ETH no son sensibles a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esto garantiza que ETH pueda mantener el liderazgo entre las altcoins, especialmente cuando las nuevas cadenas de bloques ETH-killer como SOL están teniendo problemas. La red SOL se rompió durante la liquidación debido a la congestión, lo que provocó que muchos comerciantes en SOL Defi fueran liquidados porque no pudieron recargar sus márgenes.

ETH ha recuperado así el nivel de $ 2,500 al final de la semana. Con BTC teniendo un buen impulso propio, ETH podría estabilizarse en precio o incluso continuar subiendo, ya que los problemas de otras redes han amplificado la estabilidad de ETH, uno de los atributos más deseados de una cadena de bloques entre los usuarios.

La tasa de hash para ETH también ha alcanzado un nuevo máximo, acercándose a niveles récord de 1,11 PH/s. Esto significa que más nodos se están uniendo a la red, haciéndola más descentralizada y mejorando su seguridad. Es por eso que puede ser difícil para otras cadenas de bloques alcanzar el nivel de estabilidad, seguridad y descentralización de ETH, lo que hace que el término "asesino de ETH" sea muy exagerado.

Rusia se retracta de la prohibición de las criptomonedas

La semana pasada también vio mejores titulares de noticias que a principios de año, cuando el banco central del país pidió una prohibición total de las criptomonedas. Sin embargo, las llamadas han sido aplastadas por Putin, ya que el presidente de Rusia prefiere regular e imponer impuestos, en lugar de prohibir la criptografía y la criptominería por completo.

Además de las buenas noticias de Rusia, el estado de Arizona también presentó un proyecto de ley para legalizar las criptomonedas, mientras que la principal noticia negativa provino de la SEC de EE. UU., ya que continúa rechazando otro ETF de BTC al contado.

Crypto retrocede a medida que la tasa de financiación se vuelve positiva

Después de que los precios subieron durante la semana pasada, los comerciantes volvieron a tomar posiciones largas, como lo demuestra la tasa de financiación ponderada de BTC que volvió a ser positiva ayer. Esto ha provocado algunas ventas porque a los comerciantes se les pagan intereses por sus posiciones cortas cuando la financiación es positiva. Como resultado, los precios han bajado desde ayer. Sin embargo, si este retroceso resultará en una mayor caída o no, puede depender de cómo se desempeñe el mercado de valores cuando comience el comercio tradicional del mercado.

*Por Kim Chua, analista de mercados de PrimeXBT