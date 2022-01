¿Otro esquema Ponzi?: denuncian a Adhemar Capital por prometer 20% de ganancias mensuales en dólares

Luego de las denuncias contra Generación Zoe por los abultados rendimientos que ofrece a sus seguidores ahora es otra firma la que está en la mira

Hace unas semanas se hicieron públicas denuncias por estafa de parte de Bitcoin Argentina contra Generación Zoe, un supuesto fondo de inversión que promete abultados rendimientos a sus seguidores. Ahora es Adhemar Capital SRL la firma que está en el ojo de la tormenta.

La empresa de inversión funciona en el norte argentino, con presencia en Catamarca y La Rioja, sobre todo, y está sospechada de realizar estafas piramidales disfrazadas de supuestas inversiones en criptomonedas.

Denuncias

Según algunos medios el Banco Central le pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que realice una investigación sobre la actividad que realiza Adhemar Capital y Edgar Adhemar Bacchiani, el titular de la financiera.

Bacchiani no se queda callado en las redes

La denuncia fue originada por una nota conjunta que los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) le enviaron al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. En concreto Jalil pidió poner la lupa en "una serie de empresas no financieras recientemente instaladas en dicha provincia, que se estarían dedicando a captar fondos cuyo destino sería la inversión en el mercado de criptomonedas, ‘…asegurando ganancias mensuales que superan ampliamente a las del mercado oficial’. ‘…la operatoria que ofrecerían las empresas consiste en invitar a invertir, de manera individual o en formato de pozos entre más de un cliente, pesos o dólares estadounidenses en plazos mínimos que varían de tres a seis meses con una rentabilidad aproximada de 20% mensual, incluso en dólares".

El gobierno provincial, por medio de la Gerencia de Fiscalización de Actividades no Autorizadas (GFANA), investigó el caso y sus conclusiones están en el pedido del Central a la Procelac.

GFANA aseguró que la empresa aportó contratos de inversión de 1.076 clientes y que Adhemar tenía activos, a fines de 2020, por $148.199.344. Además, se destaca que "ante la magnitud de los pagos por intereses a clientes observados en los mayores, que rondan entre el 12% y 18% mensual (de acuerdo con el monto invertido), y que son equivalentes unas tasas nominales anuales que van del 146% al 219%, cabe considerar que la empresa debería ser capaz de mantener este nivel de actividad produciendo un diferencial de tasas superior".

En ese contexto "de la información aportada se desprende que cabe la posibilidad futura de que las obligaciones mensuales asumidas en concepto de intereses se hagan frente con el mismo capital que aportaron los inversores. Es decir que, al momento de la devolución del capital invertido, la sociedad verificada podría no contar, de continuar en esta línea, con los fondos necesarios para cubrir esta obligación".

Bacchiani responde

Según el diario El Ancasti, Edgar Adhemar Bacchiani le respondió al Central desde sus redes sociales. "Habría realmente que investigar al Banco. Mucha gente quiere ir a sacar el dinero y no se lo quieren entregar y los amenaza con cerrarle la cuenta. Tal vez los rendimientos del Banco son menores a las tasas que ofrecen y necesitan más depósitos para cubrir las fugas. Pareciera piramidal eso... digo nomás" habría dicho en una historia en su Instagram.

El denunciado muestra en redes a "su novia", una Ferrari

"Siempre le pegan a los que generan. BCRA tiene problemas de fondos y ya verán por qué", escribió en otra historia donde además compartió un artículo llamado "Mercado Libre en guerra con el BCRA: Presentó una denuncia por la norma que perjudica a las fintech".

En otro posteo, Bacchiani compartió otra nota con algunos datos de la inflación en el país: "La inflación acumuló más de 8200% en 20 años: Cuánto valen hoy los $100 de 2002″, a lo que el denunciado agregó: "Políticas impulsadas por el BCRA, generando inflación y pobreza galopante".

Según Bacchiani "el negocio de las criptomonedas no solo es rentable, significa que la gente pueda invertir en tiempo libre y calidad de vida. Catamarca, por ejemplo, una provincia de 450 mil habitantes hoy tiene récord de construcción privada y de creación de empleos privados". Como dato extra, en Instagram se lo pudo ver al denunciado haciendo alarde de una Ferrari a la que presenta como "mi novia".

En una entrevista en un medio nacional, Bacchiani aseguró que su carrera empresarial comenzó en 2013, cuando googleó la frase "cómo ganar dinero en internet" y se encontró con la palabra "Bitcoin". Aseguró que gracias a él, "Catamarca es Babilonia" y que tiene más de 2.000 clientes en Argentina, EEUU, México, España y Venezuela, y que entre sus planes está desembarcar en CABA y lanzar su propia criptomoneda.

"No te voy a negar que el trading es adictivo y que como empresario me siento un monstruo capitalista: quiero poder, quiero dinero, quiero legado", reconoció en la entrevista. "El negocio de las criptomonedas no solo es rentable, significa que la gente pueda invertir en tiempo libre y calidad de vida. Catamarca, por ejemplo, una provincia de 450 mil habitantes hoy tiene récord de construcción privada y de creación de empleos privados. Vení a Catamarca y preguntá por qué. Gracias a nuestro asesoramiento, hoy Catamarca es Babilonia, la gente consume, gasta, invierte, ahorra y se capitaliza", afirmó según una nota publicada por Infobae.