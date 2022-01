¿Querés empezar a poner dinero en criptomonedas?: las proyecciones que trazan expertos para este 2022

En la Argentina, el mundo cripto gana terreno por las dificultades que tienen los ahorristas para dolarizarse. ¿Qué recomiendan los especialistas?

Para muchos este será el año en que mayor cantidad de inversores ingresen en el mundo de las criptomonedas. En la Argentina, en especial, se considera esto por las dificultades que tienen los ahorristas para dolarizarse, moneda que siempre fue la preferida para proteger el dinero. Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones de este año para meterse en este mercado?

"Entre el primer y el segundo semestre de 2022 se va a concretar la actualización llamada The Merge en la red Ethereum, que se refiere a la transición de un mecanismo de consenso Proof of Work hacia Proof of Stake. Dicha actualización va a potenciar fuertemente su capacidad de procesamiento, disminuir el consumo energético de la red de Ethereum y posiblemente reflejar una reducción a los costos para las transacciones", dice José Luis González Birlain, Crypto Catalyst en Bitso.

Y agrega: "por lo tanto, sin dudas Ether (ETH) es una gran opción para tener en la mira durante la primera mitad del año y probablemente la tendencia se va a profundizar a lo largo de los meses".

Por su parte, Renata Rodrigues, gerente de Marketing de Paxful, recomienda "comprar y retener Bitcoin" como una de las formas "más sencillas de ganar en cripto".

Hacerse de Bitcoins y retenerlos parece ser la clave.

"Es importante recordar que el Bitcoin es una moneda, por lo que puede fluctuar como cualquier otra. Si bien es un depósito de valor, debemos recordar que también puede utilizarse como medio de intercambio para que la gente realice pagos, transacciones y envíe dinero", añade Rodrigues.

A largo plazo

Por otra parte, como toda inversión fluctuante, muchos expertos recomiendan que se meta en el mundo cripto quien esté pensando en el largo plazo. Para ellos, González Birlain sostiene que lo mejor es "ingresar en el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), ya que de cualquier forma es una estrategia de inversión clave a tener en cuenta a largo plazo".

"Este tipo de inversiones no solo ofrece porcentajes de ganancia atractivos en comparación con cualquier otro capital, sino que también ha mostrado un crecimiento exponencial en el que se están multiplicando los casos de uso de las cripto en el día a día", añade el líder de Bitso.

Según este especialista, las DeFi continuarán creciendo y posicionándose como una alternativa a las finanzas tradicionales durante el 2022. "En el país y en el mundo, todos los días se desarrollan nuevas plataformas y soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario en diversas Fintech. Algunos de los ejemplos más claros de estos casos son los productos que integran las cripto a través de los distintos servicios de las finanzas tradicionales, con tarjetas que permiten hacer compras en pesos consumiendo criptos", suma González Birlain.

Además de ser una inversión, las criptomonedas están ya siendo un método de pago.

Rodrigues insiste con que el Bitcoin también es una inversión potable a largo plazo: "a medida que gane legitimidad en las finanzas globales, como estamos viendo cada día más, la gente querrá mantener eso en lugar de su moneda local que podría ser vulnerable a la hiperinflación".

Para los inversores, hay un dato que deben saber y es relevante: "en los últimos años las criptomonedas líderes ya superan ampliamente las ganancias producidas por estos y otros productos de las finanzas tradicionales", destaca el ejecutivo de Bitso.

"Por poner un ejemplo, entre 2020 y 2021, el Bitcoin aumentó su valor en más del 280%, mientras que ninguna otra forma de capitalización pudo competir de cerca con estos niveles de crecimiento. En el caso de las finanzas descentralizadas que operan con blockchain como las cripto, es fundamental tener en cuenta que mientras más se expanda, más será el rédito. La tendencia solo va a crecer en el futuro cercano", resume este especialista.

Hay que tener en cuenta que hoy hay muchas plataformas de exchange que se sirven de productos de la banca tradicional para complementar su oferta y traccionar sus plataformas con cuentas y tarjetas tradicionales como medios de pago. "Nuestra recomendación, más allá de cuál es la mejor opción de inversión a futuro, a corto, mediano o largo plazo, es elegir un exchange que brinde seguridad y confianza a la hora de realizar las transacciones", concluye González Birlain.