¿Puede bitcoin llegar a u$s 100.000 en 2022?: las señales que marcan un "futuro prometedor"

¿Puede llegar bitcoin a u$s 100.000 en el 2022?

¿Qué pasó este año?

Creció un 75% en 2021. Para alcanzar la meta de u$s100.000 por unidad en el 2022 debe crecer poco más de 100%. Eso significa que el 2022 debe ser mejor que el 2021. El 2021 no fue tan bueno como el 2020 y esto tiene una respuesta: la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene la batuta en estos momentos.

Tradicionalmente, enero es mucho mejor para medir los sentimientos para el año entrante. Pero al guiarse por este diciembre, se podría decir que el pesimismo es mayor que el anterior. Hace un año, el ambiente era totalmente diferente. Se respiraba optimismo en todas partes y había dinero por doquier. Con el pasar de los meses, las cosas se fueron complicando. Fue un año muy bueno pero bastante volátil debido a los múltiples reveses.

Es muy raro que los analistas en este espacio hablen de la situación macroeconómica. No obstante, el mundo cripto es ciego a la influencia de la Reserva Federal. No se habla de política monetaria ni de los mercados bursátiles. Sí se habla mucho de la inflación. Se dice que Bitcoin es una excelente cobertura para la inflación. Irónicamente, cada vez que la tasa de inflación se dispara, el precio de Bitcoin se desploma. Pero nadie señala la contradicción.

La evidencia dice que se está frente a un mercado altamente especulativo repleto de activos sumamente volátiles. Las ganancias pueden ser espectáculos, pero la inestabilidad es fenomenal. Naturalmente, este mercado está repleto de capitalistas de riesgo, robinhood traders, minoristas, oficinas familiares de avanzada e instituciones simpatizantes de la tecnología. Lo que hay es un Sillicon Valley/Wall Street en esteroides. El viejo conservador invierte en oro. El joven ambicioso invierte en cripto. La narrativa libertaria simplemente no se ajusta a la realidad. En la práctica, Bitcoin es más parecido a Tesla que al oro.

Los datos confirman lo anterior. Por ejemplo. La inflación se dispara. Y los inversores se preocupan. En cuestión de segundos, el sector tecnología recibe un golpe y las compras de bonos-T aumentan. ¿Qué hace Bitcoin? Se desploma porque en tiempos de incertidumbre los inversores se vuelven conservadores y buscan refugio en activos estables. Así de sencillo.

¿Por qué Bitcoin dejó de subir en noviembre-diciembre? La inflación se salió de control y la Reserva tendrá que subir las tasas antes de lo anticipado. De lo contrario, la meta habría sido posible y bitcoin necesita abundante liquidez para subir. Bitcoin es una consecuencia del optimismo de un ciclo alcista. Como resultado, un recorte de liquidez por parte de las autoridades monetarias es fatal. Nunca hay que olvidar que Bitcoin es un código que representa una tasa de cambio. Su precio depende de la abundancia de capital en circulación. Debe haber mucha codicia en el ambiente.

¿Aburridos del bitcoin?

Otro fenómeno en juego en el caso de Bitcoin. Los minoristas obviamente se están aburriendo del Bitcoin y están buscando activos más emocionantes para invertir. Las altcoins, los NFTs, DeFi, etc. Mucho capital se está retirando de Bitcoin para ir a lo más nuevo. Los minoristas no quieren ganar 2X al año. Quieren ganar 2X al mes. Están buscando proyectos con rendimientos de 1000% en unos pocos meses y Bitcoin es el activo conservador del lote.

Es posible tener crecimiento pese a los recortes de liquidez, si se logra controlar el virus y se obtiene un aumento de los ingresos corporativos. O sea, un crecimiento más lento de lo registrado en los años anteriores no implica que el ciclo alcista terminó. Claro que es posible que Bitcoin rompa su máximo histórico (u$s 69.000) este año. Hay que estar muy pendientes de la evolución de los ETFs de bitcoin. No sería insensato esperar oleadas de optimismo durante el próximo año.

Muchas personas están prometiendo un Bitcoin a u$s100.000 para el próximo año tranquilos de vida. No se dice que no sea posible alcanzar los 100K. Claro que es posible pero no será fácil. Hay que plantear la posibilidad de una meta más baja. Y, sobre todo, recordar que, tarde o temprano, habrá un ciclo bajista. Muchos viven de promesas porque sus negocios dependen de mantener al público animado. Pero como inversores siempre es sano ser un poco más escépticos, según detalló un artículo de Gustavo Godoy en el sitio Cointelegraph.