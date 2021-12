Cuidado: cómo funciona el virus que se difunde por Telegram y trata de robar tus criptomonedas

Un grupo de hackers tiene como objetivo a usuarios de criptomonedas a través de un nuevo malware que se esparce en Telegram. La firma de ciberseguridad Safeguard Cyber alertó esta semana sobre un malware denominado "Echelon" que está programado para robar billeteras de criptomonedas.

En un informe el equipo indicó que un usuario identificado como "Smokes Night" ha estado enviando el malware a varios chats sobre criptomonedas de Telegram.

Por esta razón fueron varios los expertos de ciberseguridad de la comunidad de activos digitales que acudieron a Twitter el fin de semana para alertar sobre la amenaza.

Warning ❗️ An attack on thematic @telegram crypto chats ongoing now. The attackers use an account named "Smokes Night" to spread Echelon malware by dropping a file into the chat room.TLDR: Disable auto-downloading in Telegram settings right now.???? See the thread below ???? — CIA Officer (@officer_cia) December 25, 2021