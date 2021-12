Si compras un NFT: ¿quién tiene los derechos?

La industria de los NFT está en ascenso pero quién tiene realmente los derechos como se trata de una obra única de autor. ¿ El creador o el comprador?

Los NFT o token no fungibles están siendo cada vez más requeridos para lograr tener una obra única. Muchas veces se los adquiere con el fin de tener un activo digital de valor. Pero la gran pregunta es: ¿de quién es el derecho de autor o copyright?

Cuando se compra un NFT significa hacerse con un token criptográfico que corre sobre blockchain, es decir, que tiene un código público y único ligado a la obra original, debido a que el propio creador así lo ha determinado.

Esto se puede comparar como si tuviera una "edición limitada con autógrafo", un sello donde el autor dice al resto del mundo que nosotros tenemos la versión buena, la original o la copia con más valor.

Los puede haber de todo tipos y diferentes industrias

Un negocio

Los NFTs no giran en el valor de la obra como tal, sino en la exclusividad y confianza que genera el creador al vender el NFT. La diferencia entre tener un JPG de una obra digital y tener un JPG junto al NFT es que en este último caso tenemos la confianza de que el autor dará el máximo valor a nuestro NFT, por encima de cualquier otra versión de su obra.

Técnicamente el autor podría crear nuevos NFT sobre la misma obra original, pero esto haría perder toda la credibilidad en el creador. La propia idea del NFT, que tecnológicamente sí es algo único, se basa en el fondo en la confianza que genera el autor.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la autoría no cambia, únicamente al vender el NFT lo que se permite es que el comprador pueda hacer negocio con ello. Salvo que exista un acuerdo, un contrato, mediante el cual se establezcan condiciones particulares.

Si alguien extraño crea un NFT de una obra ajena a él, está infringiendo derechos de autor. De manera equivalente, quienes comprasen este NFT ilegal tampoco obtendrían nada a cambio.

Si bien, los NFTs no transfieren derechos a los compradores, pero sí hay un concepto que está estrechamente ligado con el éxito mediático que están teniendo estos tokens. Se trata del derecho a las regalías o 'royalties', esto es, un porcentaje que se pueden llegar a quedar sobre una venta posterior. Estas regalías quedan reflejadas en el smart contract que se realiza a la hora de vender el NFT y es una de las explicaciones de porqué hay inversores apostando por los NFTs.

Marcas internacionales como Pepsi tiene su propio NFT

Los NFT no están ampliamente regulados. Por ejemplo, a principios de este año, en el principal mercado de NFT, OpenSea, un ejecutivo estaba revolviendo tokens no fungibles que compró después de presentarlos en la página de inicio del sitio, un movimiento que presumiblemente le permitió venderlos para obtener un beneficio rápido, ya que el tráfico de información privilegiada de NFT en los mercados no es explícitamente ilegal.

En otro caso, se acuñaron y vendieron a través de Discord 265 ETH (u$s 1,1 millones) de NFT fraudulentos que decían ser emitidos por la empresa de juegos y capital riesgo Animoca Brands, con sede en Hong Kong, y su filial Blowfish Studios. En el robo de NFT del siglo, un hacker subió 20 terabytes de NFT acuñados originalmente en las cadenas de bloques Ethereum y Solana.

La empresa de análisis forense de la cadena de bloques Chainalysis estimó que alrededor del 0.34% del volumen de transacciones en el mercado de criptomonedas de 2,5 billones de dólares, es decir, unos 8.500 millones de dólares, está relacionado con actividades ilícitas.