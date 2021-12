Es "alarmantemente chico" el porcentaje de "holders" que posee el 27% de Bitcoins minados

El preocupante dato surge de un estudio realizado por una ONG estadounidense llamada "Oficina Nacional de Investigación Económica". Los detalles

Menos del 1% de los mayores poseedores de Bitcoin controlan supuestamente más de una cuarta parte de todos los BTC en circulación.

La alarmante cifra surgió de un informe realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, organización de investigación privada estadounidense sin fines de lucro.

En otros números

El informe resaltó que 10.000 cuentas de Bitcoin, es decir el 0.01% de todos los poseedores de BTC, poseen 5 millones de BTC, o el 27% de los 18.9 millones de monedas en circulación.

Es por esto que la cantidad de BTC en manos del "uno por ciento" equivale a unos u$s232.000 millones, según informó The Wall Street Journal este 20 de diciembre.

Al parecer, el Bitcoin no está tan "descentralizado" como se cree

El estudio realizado por los profesores de finanzas Antoinette Schoar, de la MIT Sloan School of Management, e Igor Makarov, de la London School of Economics, busca demostrar que Bitcoin no está tan descentralizado como se podría pensar.

Según Schoar "a pesar de llevar 14 años en el mercado y del bombo que se le ha dado, sigue siendo un ecosistema muy centralizado".

Según la nota del WSJ los principales hodlers controlan una parte mayor de BTC que los hogares estadounidenses más ricos en dólares.

A partir de datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), se pudo saber que el 1% de los hogares más ricos de ese país posee aproximadamente un tercio de toda la riqueza.

No tan descentralizado

Estos datos pueden resultar llamativos para la comunidad cripto, ya que los principales defensores de Bitcoin destacan siempre que la descentralización es uno de los mayores principios de la red Bitcoin.

Se cree que gran parte de la oferta de BTC en circulación está controlada por Satoshi Nakamoto

Según el fundador de Quantum Economics, Mati Greenspan, gran parte de la oferta de BTC en circulación está controlada por Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin.

"Sólo las monedas de Satoshi representan más del 5%", resaltó Greenspan en una entrevista a un medio especializado, y añadió: "Con el tiempo, la propiedad de Bitcoin está diseñada para ser más distribuida. En el caso del dinero fiduciario, tiende a ocurrir lo contrario".

Gran parte de la oferta de BTC en circulación tampoco está aparentemente controlada por nadie y es probable que se pierda para siempre.

Según la empresa de cripto-seguros Coincover, alrededor de 4 millones de BTC están fuera de circulación por pérdida de acceso, según el sitio Cointelegraph.