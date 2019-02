Finanzas personales: 6 apps que resuelven cada necesidad

Las fintech se meten de lleno en nuestra vida cotidiana y nos ayudan a organizar nuestros ingresos, egresos, ahorros e inversiones

Las fintech del rubro finanzas personales se meten de lleno en nuestra vida cotidiana y nos ayudan a organizar nuestros ingresos, egresos, ahorros e inversiones. Existe un sinfín de apps que nos permiten mantener bajo control nuestras finanzas. Sin embargo, algunas de ellas se adaptan más que otras a las necesidades de cada momento. En esta nota te presentamos una serie de situaciones en las cuales te podrían ser útiles las aplicaciones de administración de finanzas personales.

Para cuando necesitás armar un presupuesto

Si tu necesidad pasa por determinar tu presupuesto, la app recomendada es "You need a Budget" (YNAB -Necesitas un presupuesto-). Esta aplicación te propone no gastar más allá de tus ingresos, realizar un presupuesto que incluya, ingresos gastos y ahorro. La promesa es que a través de la organización de las finanzas irás ahorrando más, mes a mes. La aplicación se puede probar en formar gratuita por 34 días.

Para cuando necesitás establecer objetivos en tus finanzas personales

Cuando estás buscando alcanzar algún objetivo particular, ya sea cancelar una deuda, comprar una propiedad, cambiar el auto, concretar un viaje anhelado o realizar una inversión, la app que podrías estar necesitando es Spending. Esta plataforma te ayuda a mantener el foco en los objetivos realmente importantes y no en gastos que no son prioritarios en este momento. También te permite llevar un detallado registro de cada una de tus transacciones.

Para cuando necesitás realizar una inversión

Estar informado es la base de una buena inversión, para eso podés descargar Bloomberg. Una aplicación gratuita que ofrece noticias internacionales para inversores. Algunos de los datos que te provee son últimos datos de los índices bursátiles, bonos, futuros o divisas. Además, permite analizar con gráficos tus inversiones o sobre las empresas de tu interés. También podés consultar la nota sobre las mejores plataformas para invertir online de Latam.

Para cuando necesitas manejar presupuestos grupales

En caso de que estés organizando un evento o una actividad que incluya un pago por parte de varias personas, podés descargar Settle Up. Esta plataforma te permite crear una tabla en la cual se muestra cuánto y quién ha pagado.

Para cuando estás de viaje

En este caso te recomendamos una app que incluye un conversor de divisas, Money Wise. Con esta aplicación podrás realizar un registro diario de nuestros gastos con el objetivo de no gastar más de la cuenta. Además podés exportar los datos del seguimiento a un archivo HTML o como CSV para luego trabajar desde Excel.

Para cuando necesitas ordenar la contabilidad de tu emprendimiento

En este caso necesitás una app que te permita llevar tus registros contables y en ese caso te recomendamos aplicaciones como Colppy que te permite administrar tu facturación, ventas, compras, cuentas bancarias, contabilidad e inventario en cualquier momento y desde cualquier lugar. Otra opción en esta misma línea es Contabilium, una plataforma argentina que ofrece un servicio de gestión administrativa y contable para empresas y profesionales, declaró Reporte Fintech.