Informe de PrimeXBT: Bitcoin pierde u$s10.000 en una hora, arrastra a las altcoins y las acciones caen

El criptoespacio tuvo un sábado pasado sangriento. Las noticias positivas no hicieron nada cuando se vendieron los suministros de BTC

No fue una buena semana para los entusiastas de las criptomonedas, ya que una caída masiva hizo que el Bitcoin perdiera rápidamente el 20% de su valor. La moneda, que estaba bien colocada en el rango entre los 50.000 a 60.000 dólares, cayó tan bajo como para llegar a los 40.000 dólares en una hora.

Como era de esperar en una caída tan grande para Bitcoin, las altcoins también se vieron afectadas, incluso algunas sintieron hasta el doble del daño, ya que perdieron el 40% de su valor durante el mismo período.

Gran parte de la caída en el precio se vio agravada por más de 2.400 millones de dólares en posiciones que se liquidaron solo en esa hora, con 600 millones de dólares involucrados en futuros de BTC.

No ha sido una buena semana para muchos mercados, ya que las acciones cayeron en un vaivén la semana pasada, arrastradas a la baja por tres acontecimientos importantes que se extendieron a lo largo de la semana. Cada vez que los mercados intentaban recuperarse, una noticia arrastraba a los mercados a la baja.

Primero, el testimonio del presidente de la FED, Jerome Powell, ante el Senado de EEUU el martes inició el declive cuando mencionó que era hora de eliminar la palabra "transitorio" de su expectativa de inflación y que podrían terminar sus compras de activos antes de lo que se había indicado anteriormente.

Las cosas empeoraron el miércoles después de que EEUU descubriera su primer caso de Omicron, y luego el clavo en el ataúd llegó el viernes después de que se publicara el informe de nóminas.

Las nóminas no agrícolas aumentaron solo 210.000 en noviembre, luego de una ganancia de 546.000 el mes anterior. El número publicado estuvo muy por debajo de las expectativas de Wall Street de 573.000, lo que provocó ansiedad entre muchos traders. Con un mercado laboral debilitado, una nueva variante de COVID y una FED cada vez más estricta, la situación era de proporciones catastróficas.

Con la economía mostrando signos de desaceleración y una nueva variante de COVID dando la vuelta al mundo, el petróleo continuó bajando su pendiente resbaladiza, cayendo otro 5,7% para ubicarse en 66 dólares antes de abrir la nueva semana rebotando más del 2% a 67,50 dólares.

El oro se mantuvo sin cambios mientras que la plata siguió en su papel de metal industrial, cayendo un 3% a 22,50 dólares. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) continuó subiendo debido a los crecientes temores, terminando la semana en 30,67. En el apogeo del temor de COVID cuando los mercados se vendieron drásticamente en marzo pasado, el VIX estaba en 66.

El Dow Jones cayó un 0,9% durante la semana a pesar de una ganancia de 600 puntos el jueves, el S&P 500 cayó un 1,2% y el Nasdaq perdió un 2,6%.

El criptoespacio tuvo un sábado sangriento

Como se mencionó, la situación fue notablemente peor en la clase de activos de criptomonedas, con BTC perdiendo ofertas hacia el final de la semana, rompiendo la marca de 50.000 dólares y cayendo más del 20% a un mínimo de 40.500 dólares el sábado temprano. El baño de sangre en las altcoins fue un poco peor, y la peor de las disminuciones alcanzó casi el 40% en un período de 24 horas.

Por horas, la caída se veía peor, ya que BTC perdió 10.000 dólares en una hora el sábado temprano para ver el mínimo alcanzar los 40.500 dólares en algunos exchanges, mientras que ETH se hundió a 3.100 dólares en el mínimo. La cantidad de liquidación durante la peor hora fue enorme para el estándar actual. Más de 2.400 millones de dólares en posiciones se liquidaron en solo una hora, con 600 millones de dólares involucrados en futuros de BTC. La cantidad total de liquidaciones largas ascendió a más de 1.300 millones de dólares.

Se rumoreaba que se vendieron alrededor de 4.000 BTC durante ese período de una hora, lo que empujó al mercado hacia abajo abruptamente, con 1.500 BTC vendidos solo en menos de un minuto en el momento de la peor caída.

Sobre una base de 24 horas, los números no son mejores. Más de 5.400 millones de dólares se perdieron en el mercado de futuros de BTC, o alrededor del 25% del interés abierto (OI). El OI para BTC Futures cayó de 22.000 millones a 16.600 millones de dólares en solo un día.

Las noticias positivas no hicieron nada cuando se vendieron los suministros de BTC

El criptoespacio experimentó algunos desarrollos positivos durante la semana; sin embargo, no hicieron nada para evitar que los precios cayeran el viernes y la madrugada del sábado.

MicroStrategy anunció que había comprado 7.002 BTC adicionales por 414,4 millones de dólares, a un precio promedio de aproximadamente 59.187 dólares. Al 29 de noviembre de 2021, MicroStrategy ha adquirido aproximadamente 121.044 BTC por aproximadamente 3.570 millones de dólares, con un precio promedio de aproximadamente 29.534 dólares por BTC.

Fidelity también había anunciado que lanzó un ETF de BTC al contado en Canadá.

Facebook anunció el miércoles que revertiría su prohibición de los anuncios de criptomonedas en su plataforma, lo que podría ayudar a llevar la conciencia de las criptomonedas a una población con poco contacto con los criptoactivos.

El Salvador declaró que compró 150 bitcoins a un precio promedio de 48.670 dólares durante la caída y, del mismo modo, el fundador de Tron, Justin Sun, dijo que compró 100 BTC durante la caída.

El saldo de BTC en los exchanges ya daba signos para una advertencia grave

Los datos de BTC ya comenzaron a mostrar signos de una caída inminente, ya que la reserva de exchanges de BTC fue testigo de un repunte repentino a mediados de la semana pasada después de que la métrica había estado cayendo desde agosto. Los exchanges vieron una entrada de más de 15.000 BTC en los días previos al colapso.

A continuación se muestra una versión cercana de la entrada de los exchange con la posterior caída casi vertical en el precio de BTC.

Si bien los datos preliminares muestran que aún no se habían vendido los 15.000 BTC, después de la venta masiva, el índice de producción gastada (SOPR) para los titulares de BTC a corto plazo ha caído a 0,99. Un SOPR de 0,8 generalmente se considera una oportunidad de compra fantástica.

Sin embargo, nadie sabe con certeza si la proporción caerá a 0,8 esta vez, o si hemos visto el mínimo local, ya que las tasas de financiamiento de BTC han caído significativamente después de la liquidación, lo que implica que los traders son extremadamente bajistas; generalmente un contraindicador.

Traders de opciones de trampas de ETH con falso toro

La reserva de ETH en los exchanges ha seguido cayendo en diciembre, mientras que la cantidad de ETH bloqueada en contratos inteligentes continúa aplanándose después de alcanzar su punto máximo en octubre. Estas 2 métricas están pintando una imagen mixta con respecto al apetito de los inversores en ETH. Si bien los inversores están comprando y eliminando ETH de los exchanges, no necesariamente los están utilizando en aplicaciones, lo que significa que estos podrían ser simplemente inversores que están comprando ETH para la apreciación del precio en lugar de usarlo en DeFi, lo que podría implicar que estos sean compradores a corto plazo.

A raíz del crecimiento del valor total bloqueado (TVL) en la segunda capa construida en ETH, dinero caliente podría haber comprado ETH, ya que los traders apostaron a que las soluciones de escala de L2 podrían resolver el problema de las altas tarifas de gas que tiene ETH. El acercamiento a la fecha de la fusión, donde ETH se convierte completamente en PoS, también ha impulsado el sentimiento, enviando el precio de ETH hacia arriba cerca de los 4.800 dólares a principios de la semana.

Con el fuerte aumento en el precio, el interés abierto en las opciones ETH se disparó, creando un nuevo máximo histórico. La fecha de entrega de opciones más grande de este mes es el 31 de diciembre. Un total de 689.653 opciones estarán pendientes de entrega, con 469.486 opciones de compra y 220.167 opciones de venta.

La mayoría de las opciones de compra tiene un precio de ejercicio de 5.000 dólares.

Por lo general, ese exceso de entusiasmo repentino no termina bien. De hecho, el precio de ETH se estrelló junto con BTC durante el fin de semana, cayendo fenomenalmente a un mínimo de 3.100 dólares. Si el precio de ETH no alcanza los 5.000 dólares a finales de este mes, esas opciones expirarían sin valor y sus compradores perderían todo su dinero. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para declarar que estas opciones no tienen valor, ya que todavía quedan 4 semanas más hasta finales de diciembre. Después de todo, ETH se ha recuperado con mucha fuerza desde el mínimo de liquidación de 3.100 por encima de los 4.000 dólares.

Aparte de ETH, algunas otras altcoins como LUNA también mostraron una resistencia increíble. LUNA recuperó para generar un nuevo máximo histórico de 78,20 dólares después de que rebotó drásticamente desde el mínimo de ventas de 30. El TVL en Terra Blockchain, donde LUNA es el token nativo, ha aumentado aproximadamente un 43% en la última semana a un máximo histórico, superando el de AVAX y SOL para ocupar el tercer lugar detrás de BSC.

Traders de EEUU y Corea compran en el DIP

Los traders de EEUU y Corea parecen ser los principales contribuyentes al rebote del mercado, ya que las primas de precio en Coinbase y los exchanges coreanos están aumentando rápidamente con respecto al resto de los otros exchanges. Dado que el índice de codicia y miedo ha caído a la categoría de miedo extremo de 18, esta podría ser una gran oportunidad de compra. Los lavados de apalancamiento como este no son infrecuentes durante un criptomercado alcista y, a menudo, los traders experimentados aprovechan la oportunidad para tomar posiciones largas.

El mercado alcista de 2017 vio seis grandes reducciones de más del 30% antes de recuperarse a seis nuevos máximos históricos respectivos más tarde. Por lo tanto, si bien el baño de sangre de este fin de semana puede parecer drástico para algunos traders, no es nada nuevo para el criptomercado.

Si bien las criptomonedas habían logrado evocar cierto repunte durante el fin de semana cuando se cerraron los mercados tradicionales, la verdadera prueba de su resistencia vendrá cuando se abra el mercado de valores. Con la apertura del mercado de valores asiático a la baja, las altcoins ya han comenzado a retroceder de manera bastante significativa. El destino de las criptomonedas esta semana podría depender de cómo reaccione el mercado de valores de EEUU.

Risk Disclaimer:

Invertir o hacer trading con oro u otros metales puede ser riesgoso y conducir a una pérdida total de capital. Esta guía no debe considerarse un consejo de inversión. La inversión en CFD de oro se realiza bajo su propio riesgo.

La información proporcionada no constituye, de ninguna manera, una solicitud o incentivo para comprar o vender criptomonedas, derivados, productos del mercado de divisas, contrato por diferencias (CFD), valores o productos similares. Los comentarios y análisis reflejan los puntos de vista de diferentes analistas externos e internos en un momento dado y están sujetos a cambios en cualquier momento. Además, no constituye un compromiso o garantía por parte de PrimeXBT.

El receptor reconoce y acepta que, por su propia naturaleza, cualquier inversión en un instrumento financiero es aleatoria y, por lo tanto, dicha inversión constituye una inversión riesgosa de la cual el receptor es el único responsable. Se especifica que el rendimiento pasado de un producto financiero no predice en modo alguno su rendimiento futuro.

El mercado de divisas y derivados como los CFD (contratos por diferencia), los productos liquidados de Bitcoin no entregables y los contratos liquidados de Bitcoin a corto plazo implican un alto grado de riesgo.

Requieren de un buen nivel de conocimiento y experiencia financiera. PrimeXBT recomienda la consulta de un profesional financiero que tenga conocimiento de la situación financiera y patrimonial del destinatario de este mensaje y pueda verificar que los productos financieros mencionados están adaptados a dicha situación y los objetivos financieros perseguidos.