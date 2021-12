Lo reveló una encuesta a grandes traders: ¿qué porcentaje de las inversiones en criptos gana dinero?

Una compañía de investigación independiente realizó entrevistas a unos cien inversionistas de criptos que negocian al menos u$s 5.000 al mes

El medio Finbold compartió una estadística impactante: según el exchange CloseCross, cuatro de cada cinco traders en criptomonedas, que invierten de manera mensual y a gran escala, están ganando dinero en los mercados.

PureProfile, una compañía de investigación independiente, realizó entrevistas a unos cien inversionistas de activos digitales que negocian al menos u$s5.000 al mes en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania e India. A través de la investigación se demostró que el 83% gana dinero con sus operaciones y el 28% (de los ganadores) aclaró que ha ganado mucho dinero.

El estudio incorporó a quienes se dedican full time a la actividad. Se encontró que las ganancias promedio son más de u$s 25.000, pero el 13% afirma haber ganado más de u$s 50.000 negociando cripto activos.

En promedio, los comerciantes de criptomonedas encuestados invierten u$s 7.570 al mes en los mercados y estiman que negociaron criptomonedas por valor de alrededor de u$s 69.650 en el último año.

Sin embargo, las buenas noticias no son para todos. Cerca del 17% admitió haber llegado al punto de equilibrio en sus operaciones con criptomonedas o incluso haber perdido dinero. Por su parte, un 3% confesó haber registrado pérdidas de entre u$s 5.000 y u$s 50.000.

Vaibhav Kadikar, director ejecutivo de CloseCross, dijo: "La volatilidad es, sin embargo, un problema importante y, potencialmente, las personas pueden perder todo su dinero, lo que se demuestra por las cifras que han terminado por cubrir los gastos o perdiendo dinero con algunos informes de pérdidas de hasta 50.000 dólares".

¿Qué ocurre con otras monedas?

Teniendo en cuenta el precio actual de Bitcoin (BTC) de u$s 56.958, al día de hoy 83% de los inversionistas está ganando dinero, 8% está en neutro y 9% en pérdidas.

Con el resto de las monedas ocurre algo distinto. Por ejemplo, con Ethereum (ETH) son 99%, dado que la segunda criptomoneda llegó hoy cerca de sus precios más altos y casi alcanza el ATH (precio máximo logrado).

Mientras que con Cardano (ADA) apenas 35% de los inversores está en ganancias, 10% igual y 55% en pérdidas. El caso con ADA es que actualmente su precio es la mitad del máximo alcanzado, que fue de 3,1 dólares el pasado 2 de septiembre. En cuanto a Dogecoin (DOGE), 59% de los que han invertido en ella están hoy día de ganancias, 4% igual y 37% en pérdidas, según informó el sitio Ambito.