No dejes que espíen tu celular: esta app "escracha" con una foto al que quiera revisarlo

El uso sin autorización de tu celular es una de las preocupaciones más grandes que afecta a los que lo utilizan como una herramienta en su día a día

Poder ver a las personas que agarran el celular, sin consentimiento, es sin duda una de las grandes opciones pendientes de las herramientas de privacidad y bloqueo que traen los teléfonos.

Una app que soluciona un problema

Ni siquiera en los teléfonos de gama más alta se puede encontrar una función predeterminada que detecte a quien lo toma sin permiso en el preciso momento en que se está desarrollando la actividad. Por suerte ya hay una aplicación que hace precisamente eso: le saca una selfie con la cámara delantera a cualquier persona que intente desbloquear el teléfono

Se trata de la app "¿Quién agarró mi teléfono?" desarrollada por la empresa MidnightDev y además de sacar fotos a cualquiera que tome el dispositivo, genera un informe detallado sobre las aplicaciones que se hayan utilizado y cuánto tiempo estuvo utilizando cada una de ellas.

La aplicación utiliza permisos de administrador para poder controlar la cámara y ver las aplicaciones que se utilizan al desbloquear el celular. En caso de que el intruso quiera desinstalarla , se deben deshabilitar estos permisos de forma previa. Lo interesante es que la app cuenta con un botón en su interior que sirve para eliminarlos de forma más sencilla.

Por otro lado, para poder activarla también es necesario abrirla y presionar el botón principal. Esto hace que quede funcionando en segundo plano permitiendo que saque las fotos y prepare los informes sobre las personas que desbloquean el teléfono.

La aplicación también muestra la foto de personas que intentan desbloquear el celular y fallan en el intento. En esos casos el informe solo explica que la persona no pudo introducir la clave correcta.

La aplicación está disponible en el Google Play Store y está pensada para cuidar dispositivos de uso personal con los cuales no se maneja información sensible o confidencial, cómo ser datos bancarios o informes laborales.

Es por eso que solo se recomienda su instalación si el telétono no es utilizado para cuestiones profesionales o confidenciales. En cambio, si el celular también se utiliza para ingresar a Home Banking o trabajar, entonces es mejor no instalar está aplicación (ni ninguna similar) ya que la información sensible podría estar en riesgo, según informó el sitio elobservador.com.uy