Coca-Cola y Arcor invierten en una fintech que soluciona un "problema clave" en el eCommerce

Retrypay es una startup mexicana que desarrolló una plataforma que agrupa a múltiples procesadores y métodos alternativos de pago

La cifra habla por sí sola: 600 mil millones de dólares solo en 2020. Este impresionante número responde a la tasa de rechazo de pagos dentro del comercio electrónico, uno de los grandes problemas que tienen las plataformas digitales.

Viendo esta problemática, el fondo de inversión de Coca-Cola y Arcor, Kamay Ventures, anunció una nueva inversión en Retrypay, una startup mexicana que desarrolló una plataforma que agrupa a múltiples procesadores y métodos alternativos de pago. ¿El objetivo? Que cualquier tienda de eCommerce pueda optimizar las tasas de aceptación de pagos y disminuir los rechazos.

"Para Kamay Ventures significa impulsar el desarrollo de una solución que ataca un problema clave en la creciente industria del comercio digital. La optimización de una etapa fundamental del proceso de los sistemas de pago, que reduce la cantidad de transacciones rechazadas e integra distintos métodos de pago alternativos, genera un impacto positivo tanto para el vendedor como para el comprador", comenta a iProUP Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay Ventures.

Si bien Retrypay todavía no ha lanzado su solución al mercado, ya cuenta con partners globales del calibre de VTEX, Shopify y Tiendanube y más de 40 empresas en lista de espera.

Asimismo, apunta a acelerar su crecimiento brindando soporte a más plataformas de comercio electrónico, más procesadores y pasarelas de pago conectadas, y aumentar su soporte para móvil, así como su presencia comercial en 7 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Adiós pagos rechazados

Fundada por Alejandro Galindo, Javier Flores y Mauricio Madrigal, la startup nació con una pequeña inversión inicial de u$s10.000. "Hemos ido evolucionando hasta ofrecer una serie de conexiones estratégicas de distintos partners ‘post-checkout’. No sólo incluimos pasarelas de pago, sino también métodos de pago alternativos de todas las fintech innovadoras locales y regionales, incluyendo herramientas antifraude, cripto, BNPL -buy now, pay later-, seguros y más", cuenta Madrigal.

"De esta manera buscamos hacer más sencillo para cualquier eCommerce el poder tener una logística avanzada, al nivel que sólo los grandes tienen hoy, con equipos dedicados a esto".

En rigor, los socios desarrollaron una plataforma que agrupa en forma de carrusel a múltiples procesadores y métodos alternativos de pago, para que cualquier tienda de eCommerce pueda optimizar las tasas de aceptación de pagos y disminuir los rechazos.

La API se puede conectar con cualquier tienda online, dándole acceso a los vendedores y a los clientes a procesadores de pago como: PayPal, Stripe, Mercado Pago, Open Pay, PayU, Conekta, Kushki y más.

Las compras online son parte de la "nueva realidad"

El sistema, tras detectar una transacción rechazada, reintenta automáticamente con otro proveedor y así aumenta la tasa de aceptación. "De esta forma, es que no sólo gana la tienda, sino también el cliente final que tiene a disposición diferentes opciones de pago. Por su parte, los usuarios del sistema acceden a una plataforma centralizada para llevar el control de cada pago realizado por los distintos integradores", suma su fundador.

Negocio prometedor

Según Retrypay, en Latinoamérica, el mercado del eCommerce creció sólo en el 2020 un 81%, alcanzando una facturación de 83.000 millones de dólares. En este escenario, las empresas de la región aumentaron un 31.5% la adopción de soluciones de pago durante el año pasado a la vez que se evidenció un aumento en las tasas de rechazos durante el primer año de confinamiento por la Covid-19.

Las tiendas en línea se enfrentan con tasas de entre un 20% y hasta un 40% en declinación de pagos y el 72% de estas órdenes son realizadas por clientes legítimos. Esto generó que en el 2020 se perdieran $600 mil millones de dólares por este problema.

El directivo enfatiza que RetryPay posibilita a las eCommerce – sin importar su tamaño – el poder tener logística avanzada al mismo nivel que los grandes jugadores y con equipos exclusivos dedicados a este tema.

"Tuvimos el gran privilegio de seleccionar cuidadosamente a los fondos con los que queríamos trabajar, todos ellos aportan estratégicamente en sus distintas regiones y países. Estamos muy contentos de que Kamay Ventures haya confiado en nosotros y estamos seguros de que llegaremos lejos con su apoyo en el cono Sur", reflexiona Madrigal.

Y suma: "Retrypay apunta a acelerar su crecimiento brindando soporte a más plataformas de comercio electrónico, a más procesadores y pasarelas de pago conectadas, y aumentar su soporte para móvil, así como su presencia comercial en 7 países. Consideramos que se trata de países con gran potencial de crecimiento en lo que se refiere al eCommerce, una tendencia que tomó impulso con la pandemia y estamos seguros de que seguirá creciendo."

La firma ofrece una solución completa que beneficia a las tiendas en línea, los consumidores y procesadores de pago. En primer lugar, además del aumento de tasa de aceptación de pagos, disminuye el porcentaje de fraudes transaccionales, permite la gestión de múltiples procesadores de pagos en una plataforma centralizada y la creación de flujos que reintenta transacciones con diferentes procesadores. Para el cliente final, implica una menor fricción al finalizar la compra y brinda múltiples métodos de pago.

Por último, para los procesadores de pagos ofrece nuevos canales de ingresos y el uso de su plataforma por parte de más clientes y proveedores.