Deloitte firma nueva alianza cripto: con quién lo hizo y cuál será su objetivo

La plataforma usa Avalanche para mejorar la seguridad, la velocidad y la precisión de los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

Deloitte ha formado una alianza estratégica con la firma de tecnología AVA Labs para habilitar una nueva plataforma de recuperación de desastres que utiliza la cadena de bloques Avalanche, con el objetivo de ayudar a gobiernos a demostrar su elegibilidad para fondos federales de emergencia.

Según remarcaron, la nueva plataforma basada en la nube aprovecha la cadena de bloques Avalanche para mejorar la seguridad, la velocidad y la precisión de los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en Estados Unidos.

"Desarrollada con el aporte y el conocimiento de socorristas, los departamentos de obras públicas, las autoridades financieras y las agencias que otorgan subvenciones, la nueva plataforma Close As You Go (CAYG) ayuda a los funcionarios del gobierno estatal y local a simplificar y agilizar las solicitudes de reembolso por desastres a la Administración Federal de Emergencias", detallaron

Se habilitará una nueva plataforma de recuperación de desastres que utiliza la cadena de bloques Avalanche

"Cuando un desastre golpea a una comunidad, los funcionarios estatales y locales deben actuar rápida y deliberadamente para responder", dijo Alex Haseley, director de Deloitte & Touche LLP y líder de la cartera de gestión de crisis de servicios públicos y gubernamentales de Deloitte.

"Nuestra nueva plataforma Close As You Go puede desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a estos líderes a estar preparados para agregar y validar la documentación necesaria para demostrar la elegibilidad para la financiación y reducir el riesgo de resultados de auditoría adversos en el futuro", agregó.

Según afirmaron desde AVA Labs, al utilizar la cadena de bloques Avalanche, la plataforma basada en la nube de CAYG proporciona a los funcionarios estatales y locales un sistema descentralizado, transparente y rentable que empodera tanto a los donantes como a los destinatarios de los fondos al tiempo que minimiza el fraude, el despilfarro y el abuso, indicó Cointelegraph.

"El entorno proporcionado por la tecnología blockchain de Avalanche recopila, procesa y auténtica rápidamente la documentación requerida y, en última instancia, mejora la precisión de las reclamaciones federales por desastres", remarcaron.