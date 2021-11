"El peso argentino desaparecerá", el inesperado pronóstico de este pionero de Bitcoin

Michael Saylor, cofundador y líder de MicroStrategy, empresa que brinda inteligencia comercial, software móvil y servicios basados ​​en la nube y uno de los pioneros del Bitcoin (BTC) lanzó un lapidario pronóstico contra el peso argentino durante un discurso en el mundo corporativo en el que también se refirió al futuro de la criptodivisa más importante.

Para Saylor, que cuenta con una fortuna estimada de u$s2.200 millones, "el Bitcoin será un activo de u$s100 trillones".

En diálogo con CNBC, Saylor manifestó que si BTC "se duplica cada año, al final de la década volteará al oro y luego se voltearán los índices monetarios".

Según el especialista, para el futuro solo queda la opción de que "Bitcoin sea el índice monetario del mundo si simplemente quieres guardar tu dinero, y no quieres expresar un sentimiento de crédito o un sentimiento de renta variable o algún sentimiento de propiedad o inmobiliario".

Al ser consultado acerca de la reacción que podrían tener los países, Saylor vaticinó que se verán tres clases de países:

"En este grupo tenemos a las monedas que colapsan hace años, como los pesos argentinos, que equivalen $200 a un dólar". Para este segmento, el experto lanzó un duro pronóstico: "Sus monedas desaparecerán".

El multimillonario se refirió a la situación económica que vive la Argentina en un intercambio en redes sociales sobre la constante devaluación que sufre el peso argentino desde hace años en comparación al dólar.

En base a esto, subrayó la mejor receta para el país y para cualquier otro en el que la política monetaria ponga en riesgo los ahorros de los ciudadanos.

In #Argentina, the central bank printed $250 billion pesos in the first 22 days of Sept, the most of any month in 2021. Fernandez is financing his spending sprees with the printing press. No wonder the peso has lost 58.3% of its value against the USD since Jan 2020. Arg is doomed pic.twitter.com/DLNAITA6zu — Steve Hanke (@steve_hanke) September 30, 2021