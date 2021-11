Elon Musk vendió hasta su última casa para cumplir su nuevo sueño: ¿de qué se trata?

Tras bajarle el precio, el millonario Elon Musk vendió el 13 de noviembre la última casa que tenía en California. De esta forma, el CEO de Tesla y SpaceX logra estar un poco más cerca de su sueño: quedarse sin propiedades en la Tierra en pos de colonizar Marte.

A mediados de 2020, el multimillonario de 50 años prometió vender cada uno de los bienes raíces que había en su patrimonio. Poco a poco fue consiguiendo su objetivo, tanto es así que hoy vive en una pequeña casa alquilada que comparte con su expareja Grimes y su hijo de 18 meses X Æ A-Xii, antes de anunciar su separación.

Yeah, sold my houses, except for 1 in Bay Area that’s rented out for events. Working on sustainable energy for Earth with Tesla & protecting future of consciousness by making life multiplanetary with SpaceX. Also, AI risk mitigation with Neuralink & fixing traffic with Boring. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021