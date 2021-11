Potenciate: revelan las claves infalibles para que tu emprendimiento sea "exitoso"

Karina Gao, emprendedora de cocina y experta en RRSS, y Gregorio Rosello, humorista y creador de contenido, cuentan cómo hicieron crecer sus negocios

El evento Potenciate, uno de los más esperados por el sector emprendedor, se coronó con una entrevista que tuvo como moderadora a Victoria Blazevic, Head of Brand & Communications en Tiendanube, que se encargó de entrevistar a Karina Gao, emprendedora de cocina y experta en RRSS, y a Gregorio Rosello, humorista y creador de contenido.

-¿Qué los mueve a emprender?

Karina Gao (KG): La adrenalina. Creo que emprendedor se nace. Tenés que tener un gran corazón emprendedor.

Gregorio Rosello (GR): Creo que hay una especie de chip como la vocación que es algo que uno tiene. A los 12 años, mi mamá me vio al frente de la computadora porque quería ser moderlo de GAP. Emprender es levantarse y querer seguir haciéndolo.

Karina Gao

-¿Cómo hacen para superar los obstáculos que se les presentan?

GR: Creo que es parte de entender que hay diferentes posibilidades, y ver que a veces te va mal y a veces bien. Es pensar que estas a un paso de que te vaya bien.

KR: Yo soy una fracasadora serial. Como uno esta es como todo lo que aprendió antes, cuando estas en el fondo ya no podes bajar más.

-¿Cómo fue el momento de emprender?

KR: Ví que había un momento de priorizar que se quiere hacer y enfocarse en lo que se quiere hacer.

GR: Es verdad, hay que elegir tus batallas. Ahora estoy con una cancha de básquet. Y aparte tengo los show, el ordenarme, el ver que no se puede hacer todo y hacer equipo.

KR: Es súper importante saber delegar, pero no desentenderse.

-¿En quienes se apoyan en esos momentos?

GR: Con las finanzas con mi papá, lo más racional con mi mamá, con mis amigos y mi psicóloga.

KR: La corazonada es una acumulación-experiencia. Yo me apoyo en mi familia, mi papá en el 2001 perdió todo, después con mi marido, es mi roca. Tuvimos muchos desaciertos pero seguimos.

-¿Se sintieron solos en el camino emprendedor?

GR: Al principio pase de tener 0 a 400.000 seguidores. Pero yo siempre tuve mis amigos de toda la vida que me acompañan.

Greco Rosello

-En Tienda Nube nuestro lema es soñar en grande. ¿Ustedes cómo se ven mañana?

KR: Yo me veo más feliz que hoy. Siempre es estar mejor

Kari, creo que haces mención a lo que te pasó este año de transitar COVID-19

KR: Si, no me di cuenta todo lo que transité en ese momento. Hasta que pude salir del coma. Yo estoy esperando que la vida me sorprenda para bien.

GR: Nadie sabíamos que iba a pasar. Mi soñar en grande es crear mi propia productora, no quiero ser el boom del momento, quiero que sea para largo. Los que tuvimos la suerte de comenzar junto con las redes, sabemos para donde va y como poder aprovecharlo de la mejor manera.

-¿Qué le dirían a un emprendedor?

KR: Mis papas perdieron todo y a los 40 tuvieron que volver a empezar. Mi mamá se le ocurrió vender flores artificiales, vino el Dengue y la prohibición de flores naturales y justo en ese momento empezó a crecer el negocio. Es estar en el momento justo.

GR: Nosotros abrimos una cancha de básquet en un país donde se juega el fútbol. Si no te animas a dar el salto, no podés. Es entender que si no saltas, no te vas a meter en ese riesgo, pero te vas a quedar con la duda.