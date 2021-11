Potenciate 2021: Storytelling para generar impacto y cómo utilizar Facebook para ampliar tu negocio

Del storytelling a los nuevos influenciadores, qué tendencias se viene y cómo estar al día en las redes para que tu negocio no pase desapercibido

Potenciate 2021, uno de los eventos de e-commerce más importante de la región, contó con la presencia de Berta Suárez, fundadora de BertaSuarez.com, que brindó una interesante Masterclass sobre Storetelling

"Las historias son la forma que tenemos para conocer el mundo", describe Suárez, en el inicio de su presentación en el evento auspiciado por Tienda Nube.

En el transcurso del encuentro, la emprendedora resaltó la importancia de contar historias para lograr generar un vínculo con las marcas.

"Cuando no logramos entender algo nos contamos las historias como una forma de conectase entre las personas", explica.

La importancia de saber contar una historia

Suarez resalta que se trata "justamente de la habilidad de contar pero no de contar cualquier cosa". "El storytelling es previo a las redes sociales, no es una tendencia. No es un conjunto de anécdotas", advierte.

Al igual que con la personas, los vínculos con las marcas se construyen. "El storytelling me da la posibilidad de contar por qué hago lo que hago", sostiene.

Patria emprendedora

De esta manera, "antes de llenarse de contenido vacío, el primer storytelling tiene que ser la historia de la marca, quién es y que ideas se tiene". "Y eso va a derivar en el crecimiento de una marca", explica.

Además, para contar una historia tiene que tener un principio, un desarrollo y un fin. "Hay que generar una atmosfera. Pero también tiene que tener un conflicto y brindar una solución como algo que le salva la vida al usuario", comenta.

La voz de la marca es lo que la marca es. Y el tono es cómo va a usar esa voz en diferentes situaciones, en diferentes redes. "El mensaje es el mismo pero tiene que cambiar según el público", destaca.

También, Suarez explica que el público actualmente es muy amplio. "Los formatos son muy variados pero antes hay que pensar qué se tiene que contar. Conmover no es hacer llorar, es moverse con el otro. Como marca tenemos que conmover, contando algo como nunca nadie lo contó. En igualdad de condiciones vende el que cuenta mejor", añade.

La importancia de saber comunicar es fundamental en las redes y diferenciar cada segmento

Masterclass de Facebook

Para ampliar el panel sobre el modo de contar, Bruna Mahncke, ejecutiva especialista de entrenamiento de Atento para Facebook, brindò una Masterclass con las herramientas más populares de la red y comentó que una de las herramientas es trabajar con el objetivo de conversiones. En espercial con Píxel.

"Podemos utilizar las campañas para conseguir más clientes y generar estadísticas", sostiene.

En Pixel, se puede ver contenido, agregar a la lista de deseos, agregar al carrito. "Es muy difícil que una personas entre y compre el producto de manera inmediata. Por eso, vamos a utilizar el público de conversiones, es decir, las personas que se vieron interesadas por un producto", explica.

Mahncke comenta que el ecosistema del comercio online está cambiando. "Los navegadores web están implementando nuevas políticas, bloquean cookies pero en la actualidad la cookies están desapareciendo", remarca.

La experta cuenta que antes la cookies capturaba la información del usuario pero que ahora están desapareciendo.

"La solución fue comenzar a trabajar con la API de conversiones, con las que se pueden empezar a comenzar a hacer publicidad personalizada. Vamos a poder personalizar los anuncios y poder medir los resultados", anuncia.

Otra de las herramientas que explica Mahncke es utilizar el embudo de marketing de Facebook. "Se trata de poder reconocer quién considero utilizar la marca, y quién finalmente te va a llamar o ir a la tienda física para lograr hacer la conversión o realizar la compra".

Elegir un objetivo es el primer paso para crear una campaña publicitaria. Para aquellos usuarios que quieran aprender más al respecto, Facebook ofrece cursos Blueprint que van desde lo más fácil a lo más complejo. O ingresar a Impulsa con Facebook.

Diferenciarse en las redes

Sin embargo, una vez que se logra contar una historia, empezar a hacer la primera campaña, diferenciarse se vuelve todo un reto. Juan Carlos Muñoz, Jefe de Marketing Hey Social Geek, comenta que para diferenciarse es fundamental saber el propósito del negocio y de la cuenta.

"El mayor error es no hablarle a la gente que ya nos compró sino nos convertimos en una vitrina digital", remarca.

Además, advierte que los influencers por si solo no venden. "Hay que tener presentes saber para qué los necesitamos, y qué quiero comunicar. No le podes dar todo el trabajo de comunicar todo la marca, y hay que respetar el estilo de la persona que se contrata. Antes de contratarlo hay que optimizar las redes".

También participó, Connie Ansaldi, CEO & Founder en Nuclear Branding, explica que en las redes sociales fundamentales para darse a conocer son:

Instagram : el cliente está a un click de la compra

: el cliente está a un click de la compra Facebook : que se puede linkear con Instagram

: que se puede linkear con Instagram Tok Tok: que está en modo beta pero esta probando modo shopping

"Para generar contenido hay que saber que todos somos creativos. Hay que tener presente que vivimos en la omnicanalidad. Tenemos que tener a mano cosas que nos nutran. Lo que nos traiga diferentes sensaciones", detalla.

"Cuando estoy fidelizando mi audiencia es cuando estoy compartiendo verdaderamente algo de lo que soy. La compra no finaliza cuando se aprieta el botón de compra. Ahí recién empieza", concluye.