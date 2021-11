San Lorenzo se suma al "boom NFT" gracias al "Papu" Gómez: ¿cómo serán los coleccionables?

El mundo de los tokens, los NFT y los bitcoins mueven mucho dinero, eso no es noticia. Y, por supuesto, el fútbol, uno de los negocios que más dinero mueven a nivel mundial, no iba a quedarse afuera de estas nuevas tecnologías.

En la Argentina ya hay clubes del Ascenso, como Deportivo Español, que pagan parcialmente los sueldos a su plantel con criptomonedas. En Primera División, Independiente apuesta a multiplicar sus ganancias/ingresos con inversiones en criptos. Ahora le tocó a San Lorenzo entrar tras un acuerdo con la empresa de tecnología del "Papu" Gómez.

El jugador del Sevilla, campeón de América con la Selección y con pasado en el Ciclón allá por el 2009, además de sostener desde hace años un buen nivel en las ligas más poderosas del mundo, también se dedica a los negocios: es uno de los principales inversores de Shirtum, la firma con la que San Lorenzo firmó un acuerdo comercial hace unos días.

???? VAMOS CICLÓN ????What will happen when all the 3 millions cuervos learn about $SHI and the official @SanLorenzo NFTs?Now @GalatasaraySK is our Founding Team and their Mythical NFTs are almost sold out!???? A true gem: https://t.co/oGytCmwHiV pic.twitter.com/nBhNvFGsqI — Shirtum ® (@shirtumapp) October 14, 2021