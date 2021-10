Pese a las críticas, cada vez más personas se decantan por bitcoin en El Salvador

La adopción generalizada del bitcoin en El Salvador gana impulso a medida que los ciudadanos cambian cada vez más sus ahorros en dólares estadounidenses por la criptomoneda.

La noche de este viernes, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ofreció algunas estadísticas de la billetera de bitcoin habilitada por el Gobierno, denominada 'Chivo', en las que se indica que los salvadoreños "están insertando mucho más dólares estadounidenses [para comprar la divisa digital] de lo que están retirando de los cajeros automáticos 'Chivo'".

2 new Chivo Facts:1. People are inserting way more USD (to buy #BTC) than what they are withdrawing from the Chivo ATMs (any media outlet can independently confirm this by visiting the ATMs).2. Today, we received 24,076 remittances, adding up to $3,069,761.05 (in one day). — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 16, 2021