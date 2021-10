Más pedidos en las apps tras proyecto de congelar precios: hay faltantes y algunos productos aumentaron

En las apps de delivery faltan productos de primeras marcas y algunos aumentaron. En Mercado Libre, que no tiene acuerdo de precios, es aún más caro

El nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, propuso este miércoles a empresarios del sector de consumo masivo congelar precios de 1.245 artículos de la canasta básica por un plazo de noventa días, en un intento por poner un freno a la inflación.

El pedido fue realizado durante una reunión con los principales representantes del segmento alimentos y limpieza a tan solo unas horas de haber asumido a su cargo. En principio, la solicitud apunta a que los productos incluidos en Precios Cuidados formen parte de la lista de artículos sin modificaciones en sus precios.

Luego de conocerse la medida, en Twitter la palabra desabastecimiento se convirtió en trending topic y los usuarios criticaron que la iniciativa oficial redundará en que existan faltantes de artículos de primera necesidad en las góndolas.

De hecho, en las aplicaciones de delivery, cuyo vertical Mercados creció hasta tres veces su facturación por efecto del aislamiento, ya se comenzaron a ver algunas de las consecuencias.

Inflación

Según un relevamiento de iProUP en las aplicaciones de delivery, los precios de algunos productos de primera necesidad aumentaron en las últimas horas. También se encontraron algunos faltantes.

De hecho, el aceite Natura, en sus presentaciones de 900 cm3 y 1,5 litros, figura como agotado en gran parte de los supers (especialmente en la zona centro de la Ciudad) que anuncian en las dos apps más importantes. Lo mismo ocurre con su contrincante Cañuelas, en los que una de las apps recomienda elegir una alternativa ante la reducción de stock.

En los locales en los que se podía conseguir el producto, se lo conseguía a un precio superior al recomendado en el programa Precios Cuidados. Por ejemplo, el aceite Natura de 900ml se vendía a $223 contra los 148,55 del plan; mientras que la lavandina Querubin de 1 litro tenía un precio de $88 contra $49,15 del acuerdo de precios.

Sin entregas disponibles y productos de segunda marca en las apps

Por su parte, los dark store de las aplicaciones muestran importes más altos (20% en promedio), ya que no están adheridos al plan Precios Cuidados. Algo similar ocurre en Mercado Libre Supermercado, donde se consigue:

Aceite Natura de 1 litro: $375 contra los $237,30

Fideos Marolio de 500 gramos: $103 contra $57,45

Arroz Gallo largo fino de 1 kilo: $113 contra $101

Lavandina Ayudín tradiciona de 1 litro: $76 contra $57

Además, en el sector afirman que hubo una mayor cantidad de pedidos de supermercado, potenciado no sólo por la coyuntura sino porque las promos de los bancos con estas aplicaciones se concentran en los días centrales de la semana para motivar el consumo en momentos de menor movimiento.

Como prueba, algunos locales ya no tenían pedidos disponibles hacia la tarde del miércoles o bien proponían una entrega hacia última hora del día o directamente el jueves, según cada app.

Inflación

El INDEC difundirá este jueves los datos de inflación de septiembre, que se habría acercado al 3%, por lo que la primera tarea del nuevo secretario de Comercio Interior será tratar de reducir las expectativas de aumentos de precios.

El último relevamiento del organismo estatal, correspondiente a agosto, arrojó una inflación de 2,5%, lo que significó el menor registro desde septiembre del 2020. Según anticiparon los sondeos de las consultoras, el índice será más elevado que en agosto, por una fuerte presión en los alimentos.

El acumulado del año se ubicó en 32,3 por ciento y el interanual escaló al 51,4%. De esta manera, se evidenciaría una nueva aceleración de los precios minoristas, después de mantenerse en constante descenso desde el pico del 4,8 por ciento alcanzado en marzo.

Feletti anticipó que el objetivo de su gestión será "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario", para "recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería".

Además de mantener congelados los precios hasta enero, el secretario de Comercio Interior también pidió retrotraer los precios al primero de octubre. El encuentro con empresarios de este miércoles constituyó una de las primeras actividades del funcionario nacional tras llegar a su nuevo puesto por la salida de Paula Español.

"Bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera, porque si no, no hay mercado interno", expresó Feletti. Y añadió que "acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino que no llega a fin de mes".