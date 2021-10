Ualá amplía su oferta de seguros y suma protección para nuevas formas de movilidad

La fintech acaba de agregar la posibilidad de pagar seguros de movilidad contratados a través de Willis Towers Watson. como un nuevo servicio

En sintonía con la transformación de los sistemas de movilidad, Ualá incorporó a su actual propuesta de beneficios la posibilidad de abonar, en simples pasos y desde la app, seguros de movilidad para diversos equipos, promocionados por Willis Towers Watson.

La nueva propuesta incluye beneficios en la contratación de seguros contra robo y daño total de bicicletas, bicicletas eléctricas, monopatines, rollers y skates. Además, cubre accidentes, asistencia de movilidad y responsabilidad civil contra terceros, y robo de efectos personales, documentos y equipos electrónicos. El proceso de contratación es simple, se realiza de forma 100% online y el valor del servicio se debita automáticamente mes a mes del saldo de la cuenta.

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá

En Argentina, alrededor del 20% de la población se moviliza en bicicleta y se estima que para 2023 se llegará al millón de viajes diarios. "Esta nueva incorporación surge como respuesta a una necesidad de nuestros usuarios y usuarias, y es un paso más para seguir potenciando el ecosistema financiero de Ualá. Nos permite ampliar los beneficios para los usuarios que buscan acceder a este tipo de servicios, y continuar trabajando en nuestra propuesta de valor hacia una inclusión financiera", remarcó Andrea Arrébola, Directora de Medios de Pago de Ualá.

Teniendo en cuenta la diversidad de equipos de movilidad y sus diferentes valores –en bicicletas, por ejemplo, puede variar desde los 30 mil de una bicicleta urbana hasta los 120 mil pesos de una mountain bike- hay cuatro planes del producto, que cubren diferentes sumas de dinero, desde 20 mil hasta 120 mil pesos. En todos los casos se trata de pólizas en 12 cuotas fijas que cubren al titular y su grupo familiar.

Gracias a este acuerdo con Willis Towers Watson, compañía mundial líder en asesoramiento, corretaje y soluciones en la industria de seguros y asistencias con presencia en más de 140 países, las personas usuarias de Ualá pueden acceder desde el menú de la app al sitio web de Willis Towers Watson, a través del cual podrán contratar un paquete de seguros y asistencias exclusivo que ya incluye:

Seguro de movilidad: cobertura del valor asegurado del equipo por robo y daño total, accidentes, robo de efectos personales, documentos o de equipos electrónicos, y asistencia de movilidad, desde 440 pesos por mes. Seguro de celular: cobertura del valor asegurado del celular si ha sido robado o se dañó accidentalmente y reembolso de gastos, desde 492 pesos por mes. Asistencia al hogar: soluciones de plomería, electricidad, cerrajería y otros las 24hs del día y con 90 días de garantía, desde 240 pesos por mes. Asistencia de salud: consultas médicas, reintegro de medicamentos, ambulancia en caso de emergencia y personal trainer, entre otros servicios, desde $350 por mes. Asistencia para el cuidado de mascotas: vacunación, castración e intervenciones quirúrgicas, desde 350 pesos por mes.

La fintech argentina continúa así consolidando su oferta permitiéndole a los usuarios y usuarias acceder a un ecosistema financiero completo que incluye una tarjeta internacional gratuita Mastercard, y la posibilidad de realizar pagos de servicios, invertir en un fondo común de inversión, acceder a préstamos personales, cuotificar consumos, y contratar seguros y asistencias a través de Willis Towers Watson. Además, mediante Ualá Bis permite cobrar productos y/o servicios a través de un link de pago y mPO.

Ùala suma nuevos servicios

Crecimiento exponencial

Además de sumar nuevos servicios, la empresa fundada por Ualá, por Pierpaolo Barbieri, en el mes de agosto se transformó en el décimo unicornio albiceleste tras cerrar una exitosa ronda de inversiones, en la que recibió el aporte de reconocidas firmas como SoftBank Latin America Fund y Tencent.

"Nos llena de orgullo anunciar la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina. Una ronda que afianza el camino de esta revolución que lanzamos hace menos de 4 años y hoy ya es regional. Es una inversión en el talento latino para resolver problemas latinos. Nuestra misión es simple, pero difícil: trabajamos para llevar los servicios financieros de América Latina al siglo XXI", dijo Barbieri cuando se convirtieron en Unicornio.

De esta manera la compañía alcanzó una valuación de 2.450 millones de dólares y se sumó al selecto grupo integrado por Mercado Libre, Mural, Auth0, Vercel, Aleph , Globant, OLX y Despegar y la minera de criptomonedas Bitfarms, que alcanzó ese status.

En el plano local, Pierpaolo destaca que "10% de los (adultos) argentinos tiene una Ualá", a los que buscará ofrecerle más posibilidades para hacer uso de su dinero. Una de ellas podría ser Transferencias 3.0, el sistema de QR interoperable que lanzó el Banco Central, pero al que Ualá –aún– no se "subió".

"Apoyamos Transferencias 3.0 y las transferencias inmediatas entre cuentas CVU y CBU. Somos la primera fintech que integramos la interoperabildiad y promovemos que las transferencias sean abiertas e interoperables", remarca Barbieri.

En efecto, el mayor "peso específico" que le ofrece el status de unicornio le permitirá poner aún más en agenda –ya lo hace continuamente desde su cuenta de Twitter– el Open Banking.

Esto consiste en la posibilidad de que el usuario pueda llevar sus datos bancarios a otro proveedor para acceder a servicios más innovadores que usen como base sus cuentas, tarjetas, préstamos y otros productos.

Se trata de algo similar a lo que la banca tradicional ya está haciendo –aunque de manera endogámica– a través de más de 30 entidades que componen MODO, por lo que podrían abrirse también al universo fintech. El Banco Central sólo tiene "en análisis".

"Ya tenemos un tamaño y nos convendría cerrarnos al sistema, pero no lo vamos a hacer: lo importante es apoyar es cuando no te conviene. Necesitamos un mercado más innovador, eso se logra abriendo y no cerrando", lamenta el emprendedor.

Y asegura: "Me quejo siempre cuando los bancos cierran las transferencias a CVU. Vamos a usar los fondos para seguir abriendo el sistema".