¿Querés formarte en IT?: Harvard, MIT y Stanford recomiendan estos cursos

Con el fin de lograr el primer puesto laboral en la industria tecnológica, Universidades de todo el mundo preparan cursos de manera gratuita

Ya sea para especializarse o para lograr obtener el primer empleo en la industria de la tecnología, se puede recurrir a cursos de múltiples lugares. Solo basta tiempo y ganas, por eso, universidades con el prestigio de Harvard o el propio laboratorio MIT ofrecen diferentes programas. Conoce cuales recomiendan.

Introducción a la informática de CS50

Ofrecido por : Universidad de Harvard

: Universidad de Harvard Duración: 12 semanas

En este curso introductorio de ciencias de la computación, los estudiantes aprenden "cómo pensar algorítmicamente y resolver problemas de programación de manera eficiente" usando conceptos como abstracción, algoritmos, estructuras de datos, encapsulación, administración de recursos, seguridad, ingeniería de software y desarrollo web.

También, se familiarizan con lenguajes de programación como C, Python, SQL y JavaScript, además de CSS y HTML. Al final del curso, los estudiantes desarrollan y presentan un proyecto de programación final a sus compañeros.

Introducción a la informática y la programación con Python

Ofrecido por : MIT

: MIT Duración: 9 semanas

Este curso es la primera parte de una introducción al pensamiento computacional, la programación y la informática y la ciencia de datos. Sin ninguna experiencia previa en ciencias de la computación o programación, los estudiantes deben poder salir con una comprensión de cómo pensar computacionalmente y escribir programas para abordar problemas.

La clase se centra en la amplitud en lugar de la profundidad, cubriendo Python, algoritmos simples, pruebas, depuración, estructuras de datos y una introducción informal a la complejidad de los algoritmos.

Estudiar desde casa, una opción viable

Programación web de CS50 con Python y JavaScript

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Harvard

: Universidad de Harvard Duración: 12 semanas

Destinado a los estudiantes que completaron el curso introductorio de CS50, esta clase se centra en el diseño de bases de datos, la escalabilidad, la seguridad y la experiencia del usuario, utilizando los populares lenguajes de programación Python y JavaScript.

Cuenta con muchos proyectos prácticos para enseñar a los estudiantes cómo usar API, UI interactivas, GitHub, Heroku y más para que puedan salir del curso mejor equipados para diseñar aplicaciones de internet.

Introducción de CS50 al desarrollo de juegos

Inscribirse gratis

Ofrecido por: Universidad de Harvard

Duración: 12 semanas

Aprende sobre el desarrollo de juegos interactivos 2D y 3D. Mediante conferencias y proyectos prácticos, los estudiantes exploran el diseño de juegos populares como Super Mario Bros., Pokémon, Angry Birds y más.

Ciencias de la computación de CS50 para profesionales de negocios

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Harvard

: Universidad de Harvard Duración: 6 semanas

Este curso está diseñado para profesionales de negocios como gerentes, gerentes de producto, fundadores y responsables en general, para que puedan tomar decisiones tecnológicas incluso si no son verdaderos expertos en tecnología.

A diferencia del enfoque ascendente de CS50, este curso también es descendente, enfatizando el dominio de conceptos de alto nivel y decisiones relacionadas. Los temas incluyen pensamiento computacional y desarrollo web.

Algoritmos: diseño y análisis, parte 1

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Stanford

: Universidad de Stanford Duración: 6 semanas

Los algoritmos son el núcleo de la informática, y este curso ofrece una introducción general a los alumnos con un poco de experiencia en programación.

El curso cubre temas como la clasificación y la búsqueda de estructuras de datos y primitivas de gráficos, utilizando varios tipos de evaluaciones para verificar la comprensión. Al finalizar, los estudiantes deben poder hablar con conocimientos sobre algoritmos en entrevistas y con otros programadores e informáticos.

Estructuras de datos de Python

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Michigan

: Universidad de Michigan Duración: 7 semanas

Este curso presenta las estructuras de datos centrales de Python y se basa en los conceptos básicos para mostrarte cómo usar estructuras de datos integradas, como listas, diccionarios y tuplas para realizar análisis de datos complejos. Cubre los capítulos 6 a 10 del libro de texto Python for everybody.

Conceptos básicos de la visión por ordenador

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Búfalo y Universidad Estatal de Nueva York

: Universidad de Búfalo y Universidad Estatal de Nueva York Duración: 13 horas

Este curso cubre los principios fundamentales de la visión por ordenador: procesamiento de señales digitales, neurociencia e inteligencia artificial. Los temas incluyen color, luz y formación de imágenes; visión temprana, media y alta; y matemáticas esenciales para la visión por ordenador.

Es recomendable para cualquier persona interesada en explorar los conceptos de este ámbito o a quien le venga bien un repaso en conceptos matemáticos de visión por ordenador. El curso recomienda que los alumnos tengan habilidades y experiencia básicas en programación, específicamente en MATLAB, con álgebra lineal básica; Transformaciones y sistemas de coordenadas 3D; cálculo básico y probabilidad básica.

Introducción a la programación

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Universidad de Edimburgo y Universidad ORT Uruguay

: Universidad de Edimburgo y Universidad ORT Uruguay Duración: 12 horas

Este es un buen curso para principiantes. Te enseñará cómo programar en Scratch, un lenguaje de programación visual fácil de usar, y te brindará una introducción a los principios fundamentales de la computación y los procesos mentales de los ingenieros de software. Los estudiantes obtendrán habilidades en teoría de gráficos, C ++ 11, C ++ y algoritmos de gráficos.

Crea tu primera aplicación de Android (curso centrado en proyectos)

Inscríbete gratis

Ofrecido por : CentraleSupélec

: CentraleSupélec Duración: 22 horas

En este curso centrado en proyectos, diseñarás, crearás y distribuirás tu propia aplicación única para la plataforma móvil Android. Saldrás con la comprensión de las especificidades de Android que hacen posible pasar a cursos más avanzados.

Este curso es más adecuado para aquellos que tienen alguna experiencia previa en programación Java.

IoT industrial en Google Cloud Platform

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Google Cloud

: Google Cloud Duración: 15 horas

El curso de IoT industrial de Google Cloud cubre la arquitectura de red en su totalidad, desde sensores y dispositivos hasta análisis. Según Google Cloud, podrás crear una canalización de datos de transmisión; registros con Cloud IoT Core; temas y suscripciones con Cloud Pub / Sub; almacenar datos en Google Cloud Storage; consultar los datos en BigQuery y obtener información valiosa sobre los datos con Dataprep al final del curso.

Conceptos básicos de Google Cloud Platform para profesionales de AWS

Inscríbete gratis

Ofrecido por : Google Cloud

: Google Cloud Duración: 13 horas

Este es un curso intensivo de 6 horas que presenta a los estudiantes las capacidades centrales de Google Cloud Platform a través de 4 pilares tecnológicos: redes, computación, almacenamiento y base de datos.

Está diseñado para profesionales de AWS con al menos un conocimiento básico de tecnologías de redes como subredes y enrutamiento, y experiencia con Amazon VPC, instancias Amazon EC2 y discos.

Introducción a la programación con MATLAB

Inscríbete gratis con una prueba de 7 días

Ofrecido por : Universidad de Vanderbilt

: Universidad de Vanderbilt Duración: 35 horas

Este curso utiliza el sistema de programación y el lenguaje MATLAB para enseñar programación informática a quienes tienen poca o ninguna experiencia previa porque es "fácil de aprender, versátil y muy útil para ingenieros y otros profesionales".

Sin embargo, es necesario destacar que no es un tutorial de MATLAB; sino un curso de introducción a la programación que utiliza MATLAB para ilustrar conceptos generales en informática y programación.

C ++ para programadores en C, parte A

Inscríbete gratis con una prueba de 7 días

Ofrecido por : Universidad de California, Santa Cruz

: Universidad de California, Santa Cruz Duración: 13 horas

Este curso está dirigido a programadores en C que quieran programar en C ++ y requiere un conocimiento básico de algoritmos y software orientado a objetos para comprender ejemplos y ejercicios. Obtendrás habilidades en teoría de gráficos, C ++ 11, C ++ y algoritmos de gráficos.

Introducción a TCP / IP

Inscribirse gratis

Ofrecido por : Universidad de Yonsei

: Universidad de Yonsei Duración: 8 horas

Aprende "todo sobre internet" en este curso, comenzando con las funciones operativas de las tecnologías de internet (IPv4, IPv6, TCP, UDP, direccionamiento, enrutamiento, nombres de dominio, etc.) y la seguridad de tu PC / portátil y la configuración de internet de la puerta de enlace.

A través de un experimento de Wireshark, también observarás cómo los paquetes TCP / IP y los sistemas de seguridad sirven a tu PC / portátil.