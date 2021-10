¿La unión menos pensada?: proponen realizar un "puente" entre estas dos populares criptomonedas

Billy Markus, es el fundador de una de las criptomendas que más creció en el último tiempo: la Dogecoin. La moneda, que nació como un meme fue abriendose paso y está llegando a ser una de las más requeridas del mercado.

Por eso, su fundador esta proponiendo realizar una alianza con Ethereum. En especial, planea concretarlo mediante el uso de los tokens no fungibles (NFT) y en un puente Ethereum-Dogecoin para ayudar a la adopción masiva de la moneda meme. Los NFT son piezas digitales, coleccionables que cada vez están siendo más solicitadas en el mercado.

En un tuit del 30 de septiembre, Markus resaltó la importancia de completar el puente Ethereum-Dogecoin para que el activo pueda integrarse con las principales plataformas de NFT basadas en Ethereum, como OpenSea, permitiendo las compras no fungibles con DOGE.

Mediante un tweet que el creador de Dogcoin publicó en su red sostuvo, el 29 de septiembre, que hay una "gran demanda" para comprar NFT dentro de la comunidad de criptomonedas y que permitir las compras de NFT con DOGE "aumenta enormemente su utilidad."

El puente DOGE-ETH en desarrollo les permitiría a los usuarios enviar DOGE desde la blockchain de Dogecoin a la blockchain de Ethereum, y realizar transacciones con el activo en sectores como las finanzas descentralizadas (DeFi) y los NFT a través de contratos de tokens DOGE ERC-20.

Organizaciones como DogeLabs -una colaboración de desarrolladores centrada en la cadena Dogecoin, anunciaron el 18 de junio que estaban explorando la idea de construir un puente Doge-ETH que les permitiera a los hodlers utilizar el activo en el staking de DeFi basado en Ethereum.

La importancia de los NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".