Las ballenas se despiertan y vuelven a mover de un modo "imprevisto" al mercado: ¿qué sucede?

En los últimos días, las ballenas se mostraron muy activas y se espera que se produzcan grandes modificaciones para la principal cripto

Nadie conoce a ciencia cierta quienes son pero las Ballenas mueven la aguja del mercado de las criptomonedas.

Se los llama así a los principales inversores. Esta tarde, Bitcoin cotizó en torno a los u$s41.567,34 por unidad. Aunque todavía no llega a superar la barrera de los u$s60.000 por unidad.

Sin embargo, en las últimas semanas, estas "Ballenas" mueven más monedas por la red que nunca antes, incluso más que durante los máximos históricos más allá de los u$s64.000 por unidad.

Las ballenas que tienen más el poder de mover la aguja

Un análisis más detallado de su comportamiento muestra que las diferentes clases de ballenas reaccionaron distinto a los recientes acontecimientos sobre los precios.

Las ballenas "más pequeñas" tomaron una postura vendedora, mientras que los inversores de mayor volumen, por otro lado, aumentaron sus tenencias, según revelaron esta semana los datos del recurso de análisis on-chain.

Para comprender cómo es está distinción, los expertos realizan la siguiente distinción:

Camarones: menos de 1 BTC

Cangrejo: entre 1 y 10

Pulpo: 10-50

Pescado: 50-100

Delfín: 100-500

Tiburón: 500-1.000

Ballena 1.000-5.000

Ballena jorobada: más de 5.000 bitcoins

"Las ballenas vendieron BTC, las mega ballenas compraron y las ballenas púrpuras siguieron con otra orden de compra", comentaron los investigadores junto a un gráfico de los niveles de compra y venta del BTC/USD.

Esa relativa falta de resistencia entre los actuales niveles de precios al contado de 42,000 y 46,500 dólares ha jugado con el par BTC/USD, siendo rechazado varias veces por encima de la marca de los u$s44.000 por unidad.

La tercera ballena

Esta semana, la denominada tercera ballena alcanzó los u$s170 millones en Bitcoin tras adquirir en su última transacción 18 millones de dólares según Jordan Lyanchev en Crypto Potato.

Dos días antes había comprado 321 bitcoins, incrementando la cantidad de monedas en su haber a 112.000 con su última compra aprovechando la caída de la criptomoneda.

Tras el rebote del precio la ballena compró 408 Bitcoins que equivalen a 18 millones de dólares. Para ser exactos, la billetera de esta ballena cuenta con 112,202.59 bitcoins. Es una de las ballenas más activas ante los cambios de precio de la criptomoneda líder del mercado.

Bitcoi entre las monedas más valiosas

¿Las ballenas se comen todas las monedas?

El flujo de BTC hacia pocas manos ha aumentado recientemente, lo que sugiere que están ingresando inversores institucionales al mercado de las criptomonedas. Desde Bloomberg exponen que el 2% de las cuentas existentes controlan el 95% de los bitcoins.

En tanto, la web especializada Bitinfocharts muestra una distribución similar. En cambio, expertos de Glassnode dan cuenta que cerca del 2% de las entidades de la red controlan el 71,5% de las más de 18,6 millones de monedas disponibles.

Ballenas de hoy y de ayer

El auge sostenido que registraron las criptomonedas en los últimos 12 meses generó que diferentes empresas y fondos pongan la mira en ellas. Y si bien por ahora son un puñado de firmas, este es un fenómeno que recién se está iniciando.

"Deben existir alrededor de 30 empresas públicas que cotizan en Nasdaq –que por regulación lo tienen que informar– que invierten en criptomonedas", destaca Schweizer. En tanto, Bari realiza una diferencia entre la naturaleza de los grandes jugadores de hace media década a los actuales.

"Es difícil que aumente el usuario tipo ballena. Pero sí puede ocurrir que instituciones o fondos lo hagan, porque hay mucho dinero en el mundo que se vuelca por lo cripto", afirma el experto.

Además, analiza que "lo que sucede con las ballenas de hoy es que son aquellos que compraron bitcoins por u$s20.000. No adquirieron una unidad, sino que transfirieron u$s10.000 millones de dólares, por ejemplo, y adquirieron miles de bitcoins juntos. Es algo que no pasa en otros rubros, en los que no se ve ese nivel de traspaso de riquezas".

Elon Musk es uno de los "influencers" que puede mover la aguja de la cotización de Bitcoin

Asimismo, el especialista de Belo destaca que el desembarco de los inversores institucionales se debe a los problemas que atraviesa la economía a nivel macro. "Está cada día peor y las firmas buscan una alternativa a los activos tradicionales", señala Beaudroit.

En la misma sintonía, Schweizer observa la política monetaria que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos que, "con su mega emisión, generará inflación en los próximos años y Bitcoin es una cobertura contra ese riesgo del dólar porque es un bien finito".

Si bien los especialistas coinciden en que aún faltan muchas empresas y fondos por desembarcar en el mundo cripto, Beaudroit va un paso más adelante y vaticina que los próximos grandes jugadores en entrar podrían ser los propios Estados. "¿Cuánto falta para que un país comience a poner sus reservas en bitcoins? Ese será un nuevo e interesante escenario", plantea.