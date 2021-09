¿WhatsApp se convierte en una fintech?: este es su plan para que utilices su servicio de pagos

Si creías que recibir dinero a cambio de utilizar WhatsApp puede sonar a pura utopía, puede ser que te sorprendas con el nuevo anuncio de la plataforma

Según un portal especializado en noticias sobre Whatsapp, la plataforma está probando en la actualidad un sistema de recompensas mediante el cual devolverá a los usuarios una parte del dinero que hayan enviado a través de WhatsApp Pay, su servicio de pagos.

Cómo funcionará el sistema

Por el momento sólo India y Brasil tienen acceso al sistema WhatsApp Pay por lo que la función "Get cashback on your next payment" (obtené un reembolso en tu próximo pago) llegará momentáneamente solo a esas regiones.

Whatsapp puede llegar a devolverte dinero por usar Whatsapp Pay

Según las capturas de pantalla compartidas por el sitio WABetaInfo se agregará un acceso directo en la pantalla de lista de chats desde el cual se podrá recibir un reembolso de dinero en caso de haber usado Whatsapp Pay tras 48 horas.

Al parecer la cantidad máxima que se podría recuperar será hasta 10 dólares, si bien esta cifra puede llegar a variar cuando la función, que en este momento está en versión beta, sea oficial. También puede llegar a cambiar según el territorio en el que se lance, pero en la actualidad no existe mucha más información sobre la nueva función.

El sistema para enviar y recibir dinero a través de WhatsApp comenzó a funcionar en junio de 2020 en Brasil, aunque en sus comienzos tuvo varios problemas con las autoridades. Y es que tan sólo después de una semana, el Banco Central de Brasil prohibió la función de pago de manera terminante.

Según explicó el propio organismo, esta decisión fue tomada para preservar un entorno adecuado de libre competencia y porque no hubo suficiente tiempo para verificar que el servicio era seguro para los usuarios. El servicio se restauró en mayo de 2021, casi un año después de su lanzamiento inicial, informó el sitio Digitaltrends.

Transcripción de mensajes de audio a texto

Otra función muy esperada por los usuarios de Whatsapp se encuentra muy cerca de ser agregada. Se trata de la posibilidad de transcribir los mensajes de voz, opción que actualmente está disponible únicamente desde apps desarrolladas por terceros.

Whatsapp busca transcribir los mensajes de voz

Esta función estará habilitada en una primera instancia para los usuarios de WhatsApp que posean dispositivos del gigante estadounidense Apple, es decir, aquellos que poseen sistema operativo iOS. Quienes tengan equipos Android deberán esperar a una nueva etapa.

Según informaron desde WABetaInfo, web referencia en cuanto a filtraciones referidas a la aplicación, la función de transcribir los mensajes de voz para dispositivos Apple llegará en una próxima actualización.

Es importante destacar que esta herramienta estará disponible como una función opcional, donde aseguran que los mensajes no pasarán por los servidores de Facebook, pero contribuirán a mejorar la tecnología de reconocimiento de voz de la compañía de la manzana.

Para habilitar la función, se deberá aceptar que "los datos de conversación de esta app se enviarán a Apple para su procesamiento".