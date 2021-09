Llega el tráiler de Matrix 4 y ya tiene su propia criptomoneda: cúánto vale y cómo comprar la divisa Keanu

Este jueves, se lanzó el tráiler de Matrix 4: Resurrections, la cuarta entrega de la saga de las hermanas Lana y Lilly Wachowski, generando una gran efervesencia en redes sociales debido a que es uno de los títulos de ciencia ficción más aclamados de las últimas dos décadas.

La película original, protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss, revolucionó el género de la ciencia ficción, el de acción y el cine en general. No sólo eso: estrenó el bullet time, un efecto especial en el que Neo (Keanu) esquiva una bala y el tiempo se ralentiza, mientras la escena gira 360 grados.

También fue célebre su píldora azul y la roja. Los protagonistas viven en un mundo virtual, con sus cerebros enchufados a máquinas que los usan como fuente de energía: si toman la roja se pueden desconectar y ver el mundo como realmente es en lugar de vivir en la simulación de la Matrix, una reproducción de la vida en el SXX que permite escapar del un presente apocalípico.

Join the #Keanu cryptocurrency community. Escape #TheMatrix and be part of a new culture. "Remember, all I’m offering is the truth. Nothing more." pic.twitter.com/qfFG7Qa9Si — ???? Keanu Reeves + Crypto Fan = $KEANU $KEANU ???? (@inu_keanu) September 9, 2021