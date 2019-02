¿Cuál es la relación entre Paul Singer y el cierre de Alamaula?

Tras la compra del 4% de eBay por parte del fondo de inversiones Elliot Management, se anunció una reorganización mundial de la compañía de subastas online

Unas semanas antes de conocerse el cierre de Alamaula, Paul Singer, a través de su fondo estadounidense de inversiones Elliot Management, había comprado el 4% de eBay por un monto aproximado de 1.400 millones de dólares.

En nuestro país, conocemos muy de cerca a Singer. Este multimillonario estuvo al frente de los Fondo Buitre que negociaron con Argentina cuando le reclamaron que el Estado le entregue 1.300 millones de dólares por bonos que compró a 40 millones.



Pero refiriéndonos a Alamaula, desde que comenzaron a formar parte de eBay, habían anunciado una reorganización de la compañía de subastas online a nivel global.

En esa restructuración se incluía la venta de algunos de sus activos. Elliot había enviado una misiva al consejo de la compañía con sus reivindicaciones, considerando que eBay cuenta con una estructura organizativa "ineficiente" y una mala asignación de recursos, y criticaba su política de gasto.

Su objetivo central era elevar el valor de las acciones que, en ese momento, rondaba los 33 dólares por acción, y que se pretendía llegar a un rango de entre 55 y 63 dólares a final de año si la compañía hace caso de sus recomendaciones

Entre uno de los cambios para lograr sus metas estaría incluido el cierre de Alamaula.

En la carta antes mencionada, decía que "hoy en día, eBay sufre una estructura organizativa ineficiente, un gasto inútil y una mala asignación de recursos… al aumentar la eficiencia operativa, puede liberar capital para invertir en actividades que aumentan la capacidad y los ingresos".

Alamaula nació a finales de 2009 de la mano de Guillermo y Jorge De Bernardo y Roque Peralta. Luego se sumó Diego Noriega en 2011 para liderar las operaciones.

La startup fue adquirida en 2011 por eBay Classifieds Group, una operación que le permitió al gigante estadounidense aumentar su presencia en la región, ya que AlaMaula contaba con operaciones en varios mercados de América Latina.

En un comunicado, la compañía aclaró que "a partir del 4 de marzo de 2019 no se podrán postear nuevos anuncios ni comprar servicios adicionales para promocionar anuncios. El 4 de abril de 2019 caducarán todos los anuncios y procederemos a cerrar el portal".

Guillermo De Bernardo aseguró que el emprendimiento “fue una experiencia única”.

“Llegamos a los 80 millones de visitas mensuales y mientras operamos logramos combinar la cultura entrepreneur con el privilegio de trabajar con una empresa de primera línea en operaciones enormes”, destacó.



“Desconozco los motivos pero estoy seguro que el cierre de alaMaula no tiene que ver con que el negocio no funcione sino más bien con una decisión corporativa. Actualmente, el sitio cuenta con 5 millones de visitas orgánicas y 8000 anuncios diarios, es decir una comunidad muy grande con presencia en toda la región. Sin embargo, lo que para nosotros puede ser grande para esa magnitud puede no ser nada”, concluyó De Bernardo.