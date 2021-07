¿Bitcoin puede transformarse en billete?: esta empresa busca hacerlo realidad y lanzarlo en Argentina

Se trata de la compañía suiza SMD Security Printing Sàrl, quien busca sumarle este nuevo soporte a la criptomoneda más famosa del mundo

La criptomoneda Bitcoin podría cambiar de formato si prospera una iniciativa de la compañía suiza SMD Security Printing Sàrl, que busca transformarla en billete.

Es que pese a que las monedas físicas tradicionales tengan cada día menos uso por parte de los usuarios gracias a los avances de la era digital, la compañía europea, con su marca Icynote, quiere implementar este soporte para su cartera fría de BTC.

Si progresa la iniciativa, cualquier persona podría cargar fondos al billete y pagar con él en los establecimientos que a la popular criptomoneda.

Además, cualquier negocio podría usar el billete como cartera y recibir fondos directamente de sus clientes. De esta manera, el comprador solamente debería escanear el código QR y enviar sus criptomonedas directamente al billete del establecimiento.

En cuanto a su seguridad, el billete se destacaría por dos cualidades: la primera es la de garantizar su autenticidad con hologramas, uso de tintas con propiedades magnéticas e infrarrojas y precinto de resguardo. La segunda busca blindar la protección de los BTC almacenados.

Martín Demierre, cocreador de Icynote, manifestó que "en el proceso de fabricación nadie puede ver las claves privadas porque la empresa suiza que imprime tiene certificación ISO 27001, es decir, hay integridad de la información, así como ocurre con la impresión de pasaportes, cheques o tarjetas de crédito. Un generador cuántico, que no está conectado a Internet, proporciona un número aleatorio que no puede ser repetido", según publicó CriptoNoticias.

Además el experto explicó que durante la fabricación, dos personas de distintas empresas se encontrarán permanentemente fiscalizando el proceso para que nadie puede ver el código.

Luego se pasará a la última parte de la impresión que es donde se genera el código de barras, la wallet y la propia llave privada en cada pieza.

"Cada wallet tiene una firma electrónica, nosotros firmamos el billete con una clave privada nuestra. Hay un código que está debajo del código QR que sirve para certificar la autenticidad del billete", concluyó el especialista de Icynote.

Venezuela, Brasil y la Argentina son los potenciales países que tendrían buena aceptación del producto, según los análisis realizados por la compañía.