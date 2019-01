Banco Macro ya ofrece todas sus tarjetas con tecnología contactless

Banco Macro apunta a consolidarse como una entidad líder en innovación tecnológica. En el marco de este avance, desde febrero será el primer banco en emitir todas sus tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless para sus clientes tanto de cartera general, como Macro Selecta.

El cambio se realizará en todas las altas, reposiciones, reimpresiones y renovaciones de tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard. American Express se sumará en el corto plazo.

Cada vez son más los comercios en Argentina y en el exterior del país que cuentan con este servicio que permite realizar compras en forma simple, rápida y segura, y Banco Macro es pionero en brindarle a sus clientes la mejor tecnología disponible.

Con las tarjetas contactless no es necesario que el comerciante ingrese el plástico en la terminal, ni que lea la banda magnética, ya que el pago se realiza por la proximidad de la tarjeta al posnet.

Además, este sistema no exige la firma del comprobante, ni exhibición del DNI por compras de hasta $1.000. Los comercios que aún no tienen tecnología contactless no deberán cambiar los posnets, sino pedir una configuración especial.