Pronto vas a comprar sin pasar por la caja: mirá el "Amazon Go argentino" que apoya Galperin

Intuitivo diseñó una plataforma que combina computer vision e inteligencia artificial para proveer una experiencia de compra fluida y "futurista"

La automatización de diferentes cuestiones de la vida cotidiana era un objetivo que las empresas veían cada vez más próximo. Pero la pandemia les "adelantó el arco" y evitar el contacto con otras personas se volvió prioritario para evitar los contagios.

Luego de ser líder indiscutido en el comercio electrónico, Amazon fue a la caza de los locales físicos. Y combinó lo mejor de los dos mundos con sus supermercados Amazon Go:

El usuario se loguea antes de entrar al predio y toma lo que desea de las góndolas

y toma lo que desea de las góndolas El sistema va creando un "carrito virtual" en tiempo real que imita el chango real

en tiempo real que imita el chango real No hay cajas: antes de salir, el consumidor paga directamente desde la app

Este nivel de innovación requiere de cámaras, inteligencia artificial, machine learning y otras innovaciones que –sumadas– proporcionan la experiencia de una compra ágil y mucho más veloz. Y ya está llegando a la Argentina de la mano de emprendedores locales.

Revolución del comercio

Tomás Manzitti creó en 2009 SinImanes, un sitio que fue la "prehistoria" de las aplicaciones de delivery: ofrecía una plataforma para que los usuarios pidieran online en sus restaurantes favoritos que tuvieran reparto propio, sin necesidad de llamar a los locales.

Más tarde, la compañía fue adquirida por DeliveryHero, el gigante alemán que tiene dentro de su paraguas a PedidosYa.

Pero se mantuvo fiel a una de las máximas del manual del emprendedor argentino: el fin de un proyecto significa el inicio de otro. Y creó el año pasado la startup Intuitivo junto al desarrollador Nicolás Parziale y el ingeniero electrónico José Benítez Genés.

"Nico fue a un Amazon Go en EE.UU. y justo veníamos charlando de la revolución de los pagos y cómo cambiarán toda la industria. No hay forma de que el futuro no sea así", afirma Manzitti a iProUP.

Según el directivo, la clave de su propuesta es el computer vision. "Que las cámaras vean lo que estás haciendo, mediante cámaras y modelos de inteligencia artificial y machine learning", define.

En este sentido, Manzitti detalla cómo funcionan esta máquinas expendedoras inteligentes:

" Escanéas el QR que está pegado en Intuitivo . Valida tu identidad y te vincula con Mercado Pago "

que está pegado en . y te vincula con " "El sistema identifica que te puede abrir la puerta y sacás el producto"

y sacás el producto" "Una vez finalizada la compra, se debita de tu cuenta de Mercado Pago"

"Tenemos cámaras, un cerrojo y una placa que es una computadora. Es poco hardware, tiene un valor aproximado de u$s300, pero la magia es la del software: nuestro algoritmo de computer vision, que interviene en el momento en que se abre la heladera. La experiencia es muy fluida", se explaya.

De esta forma, Intuitivo crea puntos autónomos de venta inteligente más que un supermercado al estilo Amazon Go para aprovechar la baja penetración de máquinas expendedoras que existe en la región con respecto a otros países del mundo.

"Yo siempre cuento que en Japón hay una vending machine cada 20 personas, en Estados Unidos, una cada 60. En Latinoamérica no se desarrollaron por temas de costos y hay 5.000.000 de puntos disponibles porque hay una cada 3.000 personas", se entusiasma Manzitti.

La startup ya levantó 1,6 millones en un ronda de la que participaron inversores relevantes como MeLi Fund, el fondo de Mercado Libre, Patricio Jutard, CTO y cofundador de Mural; Sebastián Serrano, CEO de Ripio; Gonzalo Ramírez Martiarena, ex CEO de Louis Dreyfus Global.

Además, tiene clientes de la talla de Arcor, Nestlé y AbInbev, la mayor cervecera del mundo y dueña de Quilmes y Bramha, con quien desarrolló el primer sistema grab and go (agarrar y salir) de cerveza del mundo y e instaló 300 terminales en distintos puntos de San Pablo.

En este punto, la integración con Mercado Pago es vital: permite aprovechar la validación de edad que realizó la billetera para despachar bebidas alcohólicas a usuarios mayores de 18.

"Vamos a trabajar con todas las marcas que se entusiasmen, que entiendan que nuestra visión funciona y que los resultados están muy cerca", completa Manzitti.

Proyecto ambicioso

"Ahora que las computadoras ven, el comercio minorista va a cambiar para siempre. Y notamos una oportunidad muy grande. Estamos basados en San Pablo y es dónde principalmente estamos trabajando: estamos acercando el retail del futuro", refuerza Manzitti.

Según el emprendedor, en pocos años el usuario tendrá en su edificio o condominio los productos para consumir en una vending machine inteligente, cerca de su casa, a toda hora y muy fácil de operar.

"Un cliente frecuente, que usa el servicio seis veces por día, nos dijo que siente que es su heladera personal. Un viernes, retiró 25 cervezas. ¿Para qué te vas a preocupar por el postre de la cena si tenés una heladera en tu edificio que vende el helado que te gusta?", dispara el emprendedor.

La visión computacional y el algoritmo de inteligencia artificial permiten determinar qué compró el usuario

Pero Manzitti piensa más allá de una máquina expendedora, el foco es crear una plataforma que conecte marcas y usuarios. La evolución del retail. Y dispara las dos grandes tendencias que promueve Intuitivo:

Análisis de mercado : "Si el usuario toma un agua con gas todos los días a las 16, podemos hacer un retail más inteligente . Analizamos el comportamiento de los usuarios para diseñar estrategias de venta y distribución "

: "Si el usuario toma un agua con gas todos los días a las 16, podemos hacer un . Analizamos el comportamiento de los usuarios para " Descentralización: "Llevamos estos puntos a los lugares que hoy no están ocupados porque en Latinoamérica, por temas de costos, no se desarrolló el vending: condominios, universidades, gimnasios, aeropuertos"

Si bien Intuitivo viene trabajando hace dos años, recién hace tres meses comenzó a facturar y espera terminar 2021 con más de 2.000 puntos autónomos en Brasil y al menos 50 en la Argentina, en donde actualmente tienen 15.

Una de esas locaciones es un proyecto en una locación de alta circulación de personas en la provincia de Buenos Aires en el que instalarán unos cinco terminales con productos de diversas marcas. También esperan avanzar en la expansión en complejos de departamentos.

"Ahora tenés que pagar en cada heladera, pero estamos trabajando en una solución para que compres en todas y pagues una vez", agrega, anticipando que el Amazon Go argentino está más cerca que nunca. Y que el comercio minorista no está lejos de cambiar para siempre.