Bitcoin resiste y sigue dando batalla: luego de su abrupta caída, la criptomoneda comienza su repunte

Bitcoin resiste en la línea de batalla y quiere volver a tocar los u$s40.000 y así poder borrar sus mínimo de u$s30.000 que tuvo al inicio de la semana

El precio de Bitcoin está actualmente dentro del rango de los u$s37.500, con picos que llegaron a los u$s38.200, en un fuerte repunte el 10 de junio, pero se acumulan las previsiones de un inminente retroceso.

Los los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD alcanzó máximos locales de u$s37.500 durante la noche del miércoles, manteniendo niveles más altos desde entonces.

Pero además, frente a los mínimos que afrontó la criptomoneda más popular de principios de semana, el par subió más de un 20% en el máximo.

Sin embargo, a pesar de sus ganancias, pocos traders creen que el precio de Bitcoin se mantendrá fuerte por mucho tiempo. Según trascendió en varios medios, las predicciones de una caída por debajo del soporte de u$s30.000 han sido constantes durante los últimos días.

Un usuario de Twitter y especialista en cripto, exige una amplia corrección del 20% para toda la capitalización del mercado de criptomonedas.

Algunas predicciones

Por otro lado, según la popular cuenta de Twitter Crypto Tony, el jueves marcará el día en que el enfriamiento se afiance. Esta cuenta anteriormente ya había señalado un posible descenso a alrededor de la marca de los u$s27.000 en línea con varias otras predicciones.

"Así que, ¿será hoy el día en que tengamos esa caída de la onda 2 o la onda C del precio de Bitcoin?", escribió en su última actualización.

"De cualquier manera, estaré buscando comprar durante este retroceso, pero también dependerá de dónde nos detengamos", agregó.

Asimismo, su compañero Crypto Cobra, exige una amplia corrección del 20% para toda la capitalización del mercado de criptomonedas, algo de lo que sigue convencido siempre que el BTC/USD esté por debajo de los u$s42.000.

El anuncio de adopción de El Salvador pareció tener un impacto latente en los mercados.

Un rebote optimista

Sin embargo, otros especialistas en el tema fueron menos jugados con sus proyecciones. En base al análisis de un gráfico, Crypto Ed consideró un nivel de rebote más cercano a los u$s32.000 en caso de que fuera necesario otro descenso.

"No está muy claro esta mañana, es difícil encontrar las piezas del rompecabezas y podría estar totalmente equivocado, de ahí que solo sea un gráfico de 4 horas", explicó según publicó el sitio de CoinTelegraph.

"Mientras no vea un fuerte rechazo, me quedo con este escenario alcista (porque me gustan las reacciones de ‘permabears’ que no compraron durante la caída)", agregó.

Asimismo, las buenas noticias de múltiples fuentes motivaron un leve impulso en el precio de Bitcoin, en particular en los últimos días. El anuncio de adopción de El Salvador pareció tener un impacto latente en los mercados, mientras que, el miércoles, el gestor de activos de u$s157 mil millones Victory Capital se unió a la tendencia de la compra de las criptomonedas.