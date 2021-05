Esta fintech argentina triplicó su personal en cuatro años y ya exporta sus servicios a Europa

El crecimiento de la empresa de créditos online de origen argentino va en línea con la expansión del sector, que este año creará 5.600 empleos

Este año el sector fintech creará más de 5.600 nuevos empleos directos "y muchísimos en forma indirecta". Así lo indica un relevamiento realizado en abril último por la Cámara Argentina Fintech. El estudio –en el que colaboró la consultora Great Place to Work– abarcó a 62 empresas que representan el 80% de la oferta laboral de la industria.

Esta proyección de crecimiento implica que 2021 cerrará con 19.808 empleos fintech. El dato marca una expansión del 40% respecto del 2020. A mayo de 2021 ya se contabilizaban 14.728 personas empleadas por la industria, de las cuales el 60% son hombres.

"La gran oportunidad para una empresa de tecnología está en los recursos y en la oferta de producto. Un desafío para todas es pujar por el talento. Tenemos un roadmap de crecimiento muy fuerte que implica, consecuentemente, un incremento del equipo de trabajo. Competimos con Mercado Libre, Globant, bancos y empresas internacionales", dice Alejandro Muszak, CEO y fundador de Wenance. Desde la compañía señalan que su valor diferencial radica en la cultura de trabajo, la visión de largo plazo, el equipo humano y el liderazgo.

"Hoy, en Wenance, contamos con 800 colaboradores en Argentina -donde se concentra la mayoría-, España, Uruguay y México. Y estimamos terminar este año con 969 profesionales. Si tenemos en cuenta que en 2017 teníamos 275 empleados, en este lapso de tiempo más que triplicamos la dotación", dice Adrián Galván, responsable de RRHH, y subraya que el 52% del equipo está formado por mujeres y el 57% tiene entre 18 y 30 años.

En este sentido, Wenance es una compañía atractiva para el primer empleo, ya que tienen diferentes acuerdos con entes públicos y universidades, " de esta manera creamos una fuerte identidad de marca empleadora y de semillero para futuro talento que podemos desarrollar internamente", señala el ejecutivo.

Alejandro Muszak es el CEO y fundador de Wenance

Economía del conocimiento: futuro del trabajo

El desarrollo del sector fintech está muy ligado a las disciplinas del conocimiento. Según el informe de la cámara, hoy el 40% de los empleos son para profesionales de Tecnología Informática (IT) y el 12%, de Producto digital.

Sobre las oportunidades que se crearán este año, el relevamiento indica que se buscarán profesionales para las áreas de IT (43%), Comercialización y Desarrollo de Producto (26%), Servicio al cliente (11%), Producto digital (7%), Administración y Finanzas (4%), Comunicación y Marketing (3%), Recursos Humanos (2%), Legales (1%).

En Wenance un alto porcentaje de las posiciones corresponde al área de Atención al cliente, debido a que se busca brindar una rápida respuesta y asesoramiento adecuado. También hay un sólido equipo comercial y de soporte para las áreas de negocio. "El área de IT es clave, ya que la compañía es 100% digital y todos los procesos de la empresa están automatizados, lo que permite una rápida escalabilidad y expansión", señala Pablo Cechini, CTO regional de la compañía.

En este sentido, Wenance apuesta a la capacitación en tecnología informática a través de su Escuela de Talento, creada hace 3 años. En 2020, el programa para formación interna busca generar oportunidades de trabajo en uno de los sectores más cotizados del mercado utilizando como medio el conocimiento de los líderes de áreas IT. Para ingresar en esta iniciativiva, el único requisito es tener al menos 6 meses de antigúedad en la empresa y no es necesario contar con estudios relacionados a una carrera de IT o programación.

"La capacitación está adaptada al entorno de trabajo de Wenance y asociada al ciclo del desarrollo de software. Tras la formación, por un mes y medio, seis participantes tuvieron la oportunidad de trabajar directamente en los equipos de IT en horario part-time", explica Galván. De ese grupo cinco personas pasaron al área de IT como Backend Trainee y una como Salesforce Admin Trainee.

"Este programa genera un espíritu de motivación y superación personal, ya que hoy en día existen muchos Developers Junior que desearían incursionar en el sector. Con la Escuela no sólo pueden formarse sino también generar experiencia directamente en IT apoyando en nuestros proyectos internos", dice Galván. Y agrega: "Es muy positiva la camaradería que surge. Los participantes se apoyan para salir bien en las evaluaciones continuas del programa. Crean grupos de whatsapp y Discord para apoyarse y compartir material".

Un sector que florece

El sector fintech es uno de los más activos de la economía nacional. Más allá de su capacidad para generar empleo, el crecimiento también se denota en la creación de empresas. Mientras que hace poco más de tres años la Cámara Fintech Argentina fue creada por 13 compañías, hoy en el ecosistema fintech se cuentan 302 firmas, 20% de las cuales nació en el último año, en plena pandemia.

En el caso de Wenance, desde marzo de 2019 la compañía incorpora 15.000 clientes nuevos por mes y viene registrando una ampliación mensual de entre 15% y 20% en los montos de colocación.

Hoy tiene préstamos colocados por € 12 millones por mes y un portfolio de € 50 millones. Mediante sus marcas Mango y Welp brinda créditos a 30 días y también en cuotas de hasta 36 meses; asimismo financia productos para el consumidor, específicamente para cadenas de electrodomésticos y adquisición de motocicletas.