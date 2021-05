24 horas, 7 días, 3 minutos y sin empleados: así es el modelo de la pizzería "digital"

La vertiginosa digitalización alcanza los sectores y culturas más tradicionales. Le llega su turno a las pizzas, y en la mismísima Italia.

Si bien se tienen registro de que los panes planos decorados con hierbas y quesos surgieron alrededor de los años 500 a.C. en la antigua Grecia, todo parece indicar que fue en la ciudad de Nápoles (Italia), en el Siglo XVII, en donde surge la pizza que hoy conocemos, en aquel momento elaborada de forma casera por las familias humildes.

También en Nápoles, pero hace unos 280 años, surgió la primer pizzería del mundo (Port’Alba). Este negocio de fuertes raíces italianas hoy representa en el mundo un volumen de 132.000 millones de dólares.

Y si bien el sector nos tiene acostumbrados a sorprendernos con diversos formatos y presentaciones de pizzas, hoy ellos serán sorprendidos con un nuevo competidor digital.

Mr Go lanza en el corazón de Roma una expendedora de pizzas hechas al momento, modelo que permite atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, y que sirve una pizza recién hecha en solo tres minutos. Y no es solo eso, también incluye una gran experiencia del usuario: el cliente puede ver todo el proceso de mezcla, prensado de la masa e incorporación de los ingredientes, recibiendo su pizza dentro de una caja en tan solo 180 segundos.

Cada máquina de Mr Go produce cuatro sabores de pizzas: margarita (sola, con panceta o con salame picante) y cuatro quesos, con precios que rondan entre los 4,50 y los 6 euros.

Ubicadas estratégicamente, pueden ser una solución a personas que salen tarde de sus trabajos y no encuentran locales abiertos, para estudiantes ansiosos y hambrientos que pueden recurrir a cualquier hora del día, o para personas que trabajan en servicios de 24hs como Hospitales, departamento de policía, entre otros.

Pizza digital

Hasta ahora podíamos elegir hacer la pizza en casa, comprarla congelada y lista para calentar, pedirla por delivery o ir a consumirla a la pizzería. Sin ser conscientes, cada una de estas decisiones impacta en distintas cadenas de valor: si lo hacemos en casa se estará dejando de comprar una caja, se estará dejando de dar una propina para el mozo o de aportar al pago del alquiler de un local; si pedimos un delivery por una App estaremos generando valor en un sector logístico, también incrementando la venta de repuestos para las bicicletas.

Aunque veamos "una pizza" la cadena de valor detrás de cada modelo de negocios para acceder a ellas es muy diferente. Pero los modelos digitales como el de Mr Go pueden impactar repentina y rápidamente a los modelos tradicionales sin darles tiempo a la adaptación, compitiendo con costos fijos sensiblemente menores a los de las pizzerías tradicionales, no solo debido a que no requieren grandes superficies para instalar las expendedoras sino que también elimina el factor humano del proceso de producción.

Puede ser que Mr Go no reemplace el consumo en pizzerías tradicionales, aunque seguramente podrá capturar un interesante nicho de consumidores quienes, además de la conveniencia y la oportunidad, podrían optar por las "pizzas digitales" en vez de otro tipo de alternativas como sándwiches, snacks o incluso hot dogs adquiridos en estaciones de servicios o kioscos abiertos 24hs.

Incluso podría expandirse a modelos itinerantes, instalando expendedoras en ferias, eventos sociales, o migrando de locación conforme a patrones sociales o estacionalidad… algo que no todos los modelos tradicionales tienen la capacidad de emular con agilidad.

La tecnología crea, elimina y desplaza modelos y funciones, y lo hace con gran velocidad ¿estás dispuesto a ceder una porción de tu negocio a la competencia digital que – un poco antes o un poco después – seguramente aparezca?

*Por Diego Pasjalidis, Head of Innovation & Digital STEFANINI Argentina