Un año atrás, el Bitcoin estaba en u$s6.000: ¿por qué los expertos creen que llegará a u$s200.00 a fin de 2021?

A casi un año después de aprobarse el primer estímulo de ayuda para los estadounidenses por parte del Congreso de ese país, el precio de Bitcoin se multiplicó por ocho desde entonces, un crecimiento que alienta a los inversores a pensar en un comportamiento similar luego de aprobarse hoy el segundo paquete de estímulo por u$s1.9 billones, un año más tarde, ¿se volverá a repetir la misma historia?.

Nada es casualidad, el precio de Bitcoin antes del primer estímulo aprobado en la administración Trump era de tan sólo u$s 6.397, luego de experimentar un marzo negro que vio tocar mínimos desesperanzadores para muchos, gloriosos para otros.

Sin embargo, en abril del 2020, y luego de anunciarse el paquete de estímulo por parte del Congreso de los EE.UU., el precio de Bitcoin comenzó un crecimiento parabólico que se ha visto consumado en máximos históricos alcanzados recientemente en el primer trimestre del año cercano a los u$s 60.000.

Por otro lado, luego de una semana turbulenta para los mercados tradicionales de finanzas y el alternativo de las criptomonedas, el segundo paquete bajo la administración Biden no se hace esperar como parte de su promesa de campaña, y el Congreso de los Estados Unidos anuncia la aprobación de u$s 1.9 billones que entrarán en circulación sin respaldo alguno.

Asimismo, y teniendo todo esto en cuenta, el resultado ya comienza a verse. El precio de Bitcoin ha crecido en las últimas horas tres puntos porcentuales, según datos provistos por CoinMarketCap.

En paralelo, la capitalización búrsatil del mercado alternativo de criptomonedas creció un 7% en las últimas 24 horas, alcanzando la cifra de u$s1.5T, síntoma de la entrada de dinero al ecosistema.

Si el comportamiento de los inversores repite el mismo patrón que en el último año desde el lanzamiento del primer paquete de estímulo efectuado por el Congreso de los Estados Unidos, y la presión de compra por parte de actores institucionales como MicroStrategy o Meitu sigue arrastrando otros actores de las finanzas tradicionales, es probable que el modelo Stock to Flow se cumpla a cabalidad para finales de este año, que predice un precio de Bitcoin de u$s100.000 para finales del 2021.

????New orange dot: Feb close $45,240! (Jan was $33,141 and current price is $46,500) .. like clockwork???? pic.twitter.com/zcNuTVZQZx — PlanB (@100trillionUSD) March 1, 2021