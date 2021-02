¿Señal de alarma u oportunidad?: bajaría la venta masiva de Bitcoins, pero seguiría la tendencia alcista

El precio de Bitcoin (BTC) cayó al nivel clave de soporte de u$s 44,000 - u$s 45,000 el 28 de febrero por tercera vez en la última semana.

El par BTC/u$s cayó brevemente por debajo de u$s 44,000 en Bitstamp antes de reducir algunas de las pérdidas, rebotando por encima de u$s 45,000 en el momento de escribir este artículo.

Algunos analistas han señalado un repunte en las ventas de los mineros como la razón detrás de la última caída en el precio.

It's a whale war, and you know who got the real power.US Institutional Investors- Coinbase Outflow = ????STRONG BUY- Coinbase Premium = ????BUYBTC Whales- BTC Reserve = ????BUY- Stablecoin Inflow TXs = ????BUYMiners- Miner Outflows = ???? SELL- Miner to Exchange Flows = ???? SELL pic.twitter.com/fhVBp8qocm — Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) February 28, 2021

Afortunadamente, la tercera nueva prueba de este nivel de soporte clave puede tener un lado positivo para los alcistas. El recurso de análisis de datos Glassnode señaló que el índice de ganancias de producción gastada de Bitcoin (SOPR) diario ha experimentado un "restablecimiento completo".

Básicamente, el SOPR muestra si los productos gastados están en resultados en el momento de la transacción. Esta métrica clave se volvió negativa por primera vez desde septiembre de 2020. En otras palabras, los inversores ahora están moviendo BTC con una ligera pérdida en promedio, lo que sugiere que la toma de ganancias ha disminuido, según Glassnode.

"En total, ayer vimos una pérdida neta realizada en cadena de u$s 243 millones", agregaron los analistas. "Ese es el valor diario más bajo desde abril de 2020".

Mientras tanto, el popular trader Philip Swift, cofundador de la suite de operaciones Decentrader y creador del método multiplicador Golden Ratio, también señaló el colapso del SOPR.

Considera que esto es un cambio potencialmente alcista para el precio de BTC en combinación con el restablecimiento de las tasas de financiamiento de derivados la semana pasada porque tales eventos han coincidido previamente con el inicio de nuevas tendencias alcistas.

"El SOPR ahora se ha reiniciado (verde en el gráfico), lo que significa que las billeteras que venden ahora venden con pérdidas", explicó, y agregó: "Esta es una fuerte señal de 'compre la caída' en un mercado alcista. Esto, junto con el reinicio de los fondos derivados, es alcista".

La última vez que el SOPR cambió a verde fue hace cinco meses cuando Bitcoin cotizaba alrededor de u$s 10,000. En ese momento, este fue un obstáculo clave para que BTC desencadenara un nuevo mercado alcista. Desde entonces, el precio ha aumentado más de cinco veces hasta alcanzar nuevos máximos históricos de alrededor de u$s 58,000.

Sin embargo, muchos traders se mantienen cautelosos a medida que el mercado ingresa al mes de marzo, que históricamente ha sido bajista para las criptomonedas y todos los mercados en general.

"Creo que marzo puede ser lento con una falta de confianza en los mercados tradicionales, pero en general soy optimista con Bitcoin y espero una subida significativamente mayor durante los próximos tres meses", dijo Swift en comentarios privados.u$s 44,000 - u$s 45,000 sigue siendo el nivel clave a observar

Mientras tanto, los traders de Bitcoin están vigilando de cerca el nivel de u$s 44,000 - u$s 45,000. El trader Willy Woo, por ejemplo, dice que el nivel de u$s 45,000 es un soporte muy fuerte y espera que cualquier caída por debajo de este nivel sea comprada agresivamente en caso de que ocurra.

UTXO Realized Price Distribution. This is the on-chain, more precise version of volume profile. The peaks represent the price where most coins changed hands. $45k upwards is very strong support.Any dip (if you're are lucky) into $39k is a no-brainer BTFD.Data: @glassnode pic.twitter.com/Z4xbEr0jTv — Willy Woo (@woonomic) February 27, 2021